"Вест Хэм" близок к покупке Вильяма Карвалью
"Вест Хэм" находится в шаге от приобретения полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью.
Вступив в переговоры с клубом из Лиссабона две недели назад, изначально "молотобойцы" надеялись оформить сделку примерно за 30 миллионов фунтов.
Однако из-за интереса к Карвалью со стороны других клубов "Спортинг" отверг стартовое предложение лондонцев и решил, что отпустит свою звезду только за 40 млн. фунтов, что прописаны в контракте Вильяма в качестве отступных.
По информации Sky Sports, в данный момент "Вест Хэм" близок к тому, чтобы согласиться на условия своих коллег из Португалии. "Молотобойцам" нельзя медлить: и хотя 25-летний португалец жаждет отправиться в Премьер-Лигу, другие клубы не дремлют.
20.08.2017 18:00
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