"Хаддерсфилд" одержал вторую подряд победу, не пропустив

Новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" продолжает удивлять, одержав вторую кряду победу на старте сезона и вновь не пропустив.

Разгромив в первом туре "Кристал Пэлас" со счетом 0:3, на сей раз "терьеры" Дэвида Вагнера покусали "Ньюкасл", который тоже является выходцем из Чемпионшипа, но при этом гораздо более опытен в плане выступлений в Премьер-Лиге.



Судьба этого матча была решена в начале второго тайма, когда экс-полузащитник "Манчестер Сити" Аарон Муй сыграл в стенку с партнером, а затем классно пробил с линии штрафной площади в притирку с дальней штангой — 1:0.



Как ни старались "сороки", избежать второго подряд поражения им не удалось. "Хаддерсфилд" ничуть не уступал команде Рафаэля Бенитеса по игре и полностью заслужил сохранить место возле вершины таблицы Премьер-Лиги.



"Хаддерсфилд" — "Ньюкасл". Отчет о матче