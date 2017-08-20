"Хаддерсфилд" одержал вторую подряд победу, не пропустив
Новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" продолжает удивлять, одержав вторую кряду победу на старте сезона и вновь не пропустив.
Разгромив в первом туре "Кристал Пэлас" со счетом 0:3, на сей раз "терьеры" Дэвида Вагнера покусали "Ньюкасл", который тоже является выходцем из Чемпионшипа, но при этом гораздо более опытен в плане выступлений в Премьер-Лиге.
Судьба этого матча была решена в начале второго тайма, когда экс-полузащитник "Манчестер Сити" Аарон Муй сыграл в стенку с партнером, а затем классно пробил с линии штрафной площади в притирку с дальней штангой — 1:0.
Как ни старались "сороки", избежать второго подряд поражения им не удалось. "Хаддерсфилд" ничуть не уступал команде Рафаэля Бенитеса по игре и полностью заслужил сохранить место возле вершины таблицы Премьер-Лиги.
"Хаддерсфилд" — "Ньюкасл". Отчет о матче
20.08.2017 17:25
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Последние комментарии:
Официант конченый тренер.
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новая сказка, вручайте им кубок
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Аарон Муй Воспитанник Сити - Красавчик
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Беня на выход походу.
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Красавчик
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Просто сороки играли сегодня паршиво.
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На анбитен идут. Топари. Главный фаворит на чемпионство. На классе
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начало прекрасное, но в прошлом сезоне и Халл стартовал с двух побед. удачи, терьерам! надеюсь они надолго в вышке останутся
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то чувство, когда ради хадд могут сделать отдельную новость, а для шпор обычно не делают, если они не против топов катают))
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Вагнер красавец. После Клоппа его в ЛФК.
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топари
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