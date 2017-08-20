"Хаддерсфилд" одержал вторую подряд победу, не пропустив

Аарон Муй Новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" продолжает удивлять, одержав вторую кряду победу на старте сезона и вновь не пропустив.

Разгромив в первом туре "Кристал Пэлас" со счетом 0:3, на сей раз "терьеры" Дэвида Вагнера покусали "Ньюкасл", который тоже является выходцем из Чемпионшипа, но при этом гораздо более опытен в плане выступлений в Премьер-Лиге.

Судьба этого матча была решена в начале второго тайма, когда экс-полузащитник "Манчестер Сити" Аарон Муй сыграл в стенку с партнером, а затем классно пробил с линии штрафной площади в притирку с дальней штангой — 1:0.

Как ни старались "сороки", избежать второго подряд поражения им не удалось. "Хаддерсфилд" ничуть не уступал команде Рафаэля Бенитеса по игре и полностью заслужил сохранить место возле вершины таблицы Премьер-Лиги.

"Хаддерсфилд" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2017 17:25

Количество просмотров Просмотров: 938

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 20.08.2017 18:04 # gerrard08
    Официант конченый тренер.

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  2. dnb 20.08.2017 17:45 # dnb
    новая сказка, вручайте им кубок

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  3. silva77 20.08.2017 17:45 # silva77
    Аарон Муй Воспитанник Сити - Красавчик

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  4. seven-sky 20.08.2017 17:42 # seven-sky
    Беня на выход походу.

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  5. heyoung 20.08.2017 17:41 # heyoung
    Красавчик

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  6. shearer1 20.08.2017 17:38 # shearer1
    Просто сороки играли сегодня паршиво.

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  7. van-der-slav 20.08.2017 17:37 # van-der-slav
    На анбитен идут. Топари. Главный фаворит на чемпионство. На классе

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  8. wolfsmensch 20.08.2017 17:37 # wolfsmensch
    начало прекрасное, но в прошлом сезоне и Халл стартовал с двух побед. удачи, терьерам! надеюсь они надолго в вышке останутся

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  9. thegodfather 20.08.2017 17:30 # thegodfather
    то чувство, когда ради хадд могут сделать отдельную новость, а для шпор обычно не делают, если они не против топов катают))

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  10. lfcmikki14 20.08.2017 17:27 # lfcmikki14
    Вагнер красавец. После Клоппа его в ЛФК.

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  11. farot 20.08.2017 17:27 # farot
    топари

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