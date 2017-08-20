Компани не простил Руни гол через себя

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани признался, что до сих пор не может простить Уэйну Руни гол, забитый через себя в городском дерби.

В феврале 2011 года Руни принес "Манчестер Юнайтед" важную победу в дерби, отличившись ударом ножницами. С тех пор "Сити" успел дважды выиграть Премьер-Лигу, Уэйн вернулся в "Эвертон", но Компани не простил нападающего.



"Этот гол лучше всего свидетельствует о таланте Уэйна. Я провел очень сильную игру и спрятал его в карман, но мастера своего дела могут сделать нечто подобное в любой момент. Потом тебе лишь остается качать головой и думать про себя: "Серьезно, такое на самом деле может быть?"



"Я испытываю глубочайшее уважение к Уэйну, мы провели друг против друга множество матчей – в общей сложности, думаю, сыграли около 20 раз".



"Я не уверен, что большинство игроков даже задумываются о таком ударе. Мы все можем выполнить обычный пас, ударить головой, но оценить ситуацию так, как это делает Уэйн, способны лишь единицы. Вот что выделяет его среди остальных", - сообщил Компани Daily Mirror.



