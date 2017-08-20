Компани не простил Руни гол через себя

Уэйн Руни и Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани признался, что до сих пор не может простить Уэйну Руни гол, забитый через себя в городском дерби.

В феврале 2011 года Руни принес "Манчестер Юнайтед" важную победу в дерби, отличившись ударом ножницами. С тех пор "Сити" успел дважды выиграть Премьер-Лигу, Уэйн вернулся в "Эвертон", но Компани не простил нападающего.

"Этот гол лучше всего свидетельствует о таланте Уэйна. Я провел очень сильную игру и спрятал его в карман, но мастера своего дела могут сделать нечто подобное в любой момент. Потом тебе лишь остается качать головой и думать про себя: "Серьезно, такое на самом деле может быть?"

"Я испытываю глубочайшее уважение к Уэйну, мы провели друг против друга множество матчей – в общей сложности, думаю, сыграли около 20 раз".

"Я не уверен, что большинство игроков даже задумываются о таком ударе. Мы все можем выполнить обычный пас, ударить головой, но оценить ситуацию так, как это делает Уэйн, способны лишь единицы. Вот что выделяет его среди остальных", - сообщил Компани Daily Mirror.



Метки Компани, Манчестер Сити, Руни, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2017 17:00

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  1. oleg918 20.08.2017 17:28 # oleg918
    Лучший гол! Спасибо Руни!

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  2. muaxaxaxa 20.08.2017 17:20 # muaxaxaxa
    Наверное самый лучший гол Руни.

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  3. superglor 20.08.2017 17:10 # superglor
    Самый переоцененный гол ниочем, все его уже забыли давно.

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  4. ilovemanutd 20.08.2017 17:09 # ilovemanutd
    Заголовок, конечно, мда..мда.....мда

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