Венгер обещает тотальную чистку состава
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообещал, что в остатке трансферного окна устроит тотальную чистку состава.
На этой неделе Арсен ясно дал понять, что не завершил работу на трансферном рынке и может сделать еще одно приобретение до конца августа. Правда, перед этим Венгер хочет избавиться от игроков, на которых не рассчитывает в этом сезоне.
"Во-первых, я рассчитываю продать несколько игроков перед тем, как кого-то купить. Некоторым придется уйти, потому что у нас слишком раздутый и неуправляемый состав".
"Многие клубы находятся в подобном положении, поэтому активности от них поубавилось. Прямо сейчас в нашем распоряжении 33 игрока, и это слишком много".
"В данный момент мне вообще не хочется обсуждать трансферные вопросы. Мы только проиграли "Стоуку" и, разумеется, очень разочарованы результатом. Сейчас не время думать о покупке новичков", - сообщил Венгер Goal.
20.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
Просрал стоуку и "сейчас не время думать о покупке новичков". Гениально
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Веня трубочист!
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ну не дурак ли ? только лавка появилась нормальная и состав приходит к оптимальному, а он опять за свое
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В какой именно фразе, автор углядел "тотальную чистку состава"???
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сеня уже сливает сезон
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санче,озил,чемберлен,сильнейшийколошинас на выход
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Это же доктор зло.
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у старого окончательно крыша поехала
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кек, типо из-за того много народу в команде, арсенал проиграл?
>> Сейчас не время думать о покупке новичков
ну да, ТО только открылось, времени еще вагон.
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скорее бы он умер, прое6али матч в нулину - не время думать о новичках
лол, крч ждем 1 сентября, затем травму пары игроков и просто донный сезон.
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Начнет с Санчеза )
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Сам весь этот шлак собрал в команде. А теперь они неликвид.
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Повыгоняет половину и взамен наберет еще больше джак
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