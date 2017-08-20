Венгер обещает тотальную чистку состава

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообещал, что в остатке трансферного окна устроит тотальную чистку состава.

На этой неделе Арсен ясно дал понять, что не завершил работу на трансферном рынке и может сделать еще одно приобретение до конца августа. Правда, перед этим Венгер хочет избавиться от игроков, на которых не рассчитывает в этом сезоне.

"Во-первых, я рассчитываю продать несколько игроков перед тем, как кого-то купить. Некоторым придется уйти, потому что у нас слишком раздутый и неуправляемый состав".

"Многие клубы находятся в подобном положении, поэтому активности от них поубавилось. Прямо сейчас в нашем распоряжении 33 игрока, и это слишком много".

"В данный момент мне вообще не хочется обсуждать трансферные вопросы. Мы только проиграли "Стоуку" и, разумеется, очень разочарованы результатом. Сейчас не время думать о покупке новичков", - сообщил Венгер Goal.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 3149

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 20.08.2017 17:20 # van-der-slav
    Просрал стоуку и "сейчас не время думать о покупке новичков". Гениально

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  2. rollik707 20.08.2017 17:20 # rollik707
    Веня трубочист!

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  3. reams 20.08.2017 17:01 # reams
    ну не дурак ли ? только лавка появилась нормальная и состав приходит к оптимальному, а он опять за свое

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  4. r-n 20.08.2017 16:55 # r-n
    В какой именно фразе, автор углядел "тотальную чистку состава"???

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  5. blackdreamer 20.08.2017 16:41 # blackdreamer
    сеня уже сливает сезон

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  6. askarko 20.08.2017 16:23 # askarko
    санче,озил,чемберлен,сильнейшийколошинас на выход

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  7. billy-talent 20.08.2017 16:22 # billy-talent
    Это же доктор зло.

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  8. rav-07 20.08.2017 16:21 # rav-07
    у старого окончательно крыша поехала

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  9. rav-07 20.08.2017 16:20 # rav-07
    кек, типо из-за того много народу в команде, арсенал проиграл?

    >> Сейчас не время думать о покупке новичков

    ну да, ТО только открылось, времени еще вагон.

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  10. wengerrrro 20.08.2017 16:19 # wengerrrro
    скорее бы он умер, прое6али матч в нулину - не время думать о новичках
    лол, крч ждем 1 сентября, затем травму пары игроков и просто донный сезон.

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  11. mancityman 20.08.2017 16:19 # mancityman
    Начнет с Санчеза )

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  12. fc-zenit 20.08.2017 16:18 # fc-zenit
    Сам весь этот шлак собрал в команде. А теперь они неликвид.

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  13. farot 20.08.2017 16:05 # farot
    Повыгоняет половину и взамен наберет еще больше джак

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