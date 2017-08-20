Венгер обещает тотальную чистку состава

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообещал, что в остатке трансферного окна устроит тотальную чистку состава.

На этой неделе Арсен ясно дал понять, что не завершил работу на трансферном рынке и может сделать еще одно приобретение до конца августа. Правда, перед этим Венгер хочет избавиться от игроков, на которых не рассчитывает в этом сезоне.



"Во-первых, я рассчитываю продать несколько игроков перед тем, как кого-то купить. Некоторым придется уйти, потому что у нас слишком раздутый и неуправляемый состав".



"Многие клубы находятся в подобном положении, поэтому активности от них поубавилось. Прямо сейчас в нашем распоряжении 33 игрока, и это слишком много".



"В данный момент мне вообще не хочется обсуждать трансферные вопросы. Мы только проиграли "Стоуку" и, разумеется, очень разочарованы результатом. Сейчас не время думать о покупке новичков", - сообщил Венгер Goal.