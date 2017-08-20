Дракслера не будет в Премьер-Лиге

Юлиан Дракслер "Арсенал" и "Ливерпуль" могут забыть о приобретении атакующего полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера.

Ожидалось, что после дорогостоящего приобретения супервезды "Барселоны" Неймара парижане избавятся от Дракслера, которого подписали из немецкого "Вольфсбурга" только прошлой зимой.

По слухам, в услугах чемпиона Мира были заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль": первые рассматривали Юлиана в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса, вторые - для Филиппе Коутиньо.

В реальности Дракслер даже не задумывался об уходе из ПСЖ. Напротив, Юлиан намерен выиграть конкуренцию у своих партнеров по атаке и остаться в команде Унаи Эмери.

"Дракслер остается в ПСЖ и не будет продан этим летом. Париж комплектует состав лучшими игроками в мире, и Юлиан определенно входит в их число. Он хочет стать частью этого проекта", - сообщил агент Рогер Виттман Bild.



Метки Дракслер, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 20.08.2017 15:00

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  1. reeker 20.08.2017 15:43 # reeker
    Гейгунеры опять обоссаны.

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  2. wengerrrro 20.08.2017 15:38 # wengerrrro
    1. с куев ли он замена для санчеса и коута, алло
    2. эмери же послал его

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  3. fc-oil 20.08.2017 15:38 # fc-oil
    Весьма средний футболист. Думаю даже послабее какого-нибудь Уэлбека или Педро.
    Тут очевидно: год на лавке под Неймаром, потом в условный Ганновер заканчивать карьеру.

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  4. frisby 20.08.2017 15:35 # frisby
    полироль скамейки.

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  5. ganinilyha 20.08.2017 15:07 # ganinilyha
    Ну збс, дурачка можно будет зимой по дешёвке взять

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  6. farot 20.08.2017 15:03 # farot
    хз кому нужен этот опальный пиздюк.
    Чуваку 23, а его уже из третьего клуба выгнать хотят

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  7. mancityman 20.08.2017 15:00 # mancityman
    Какое же Топовое имя ЮЛИАН !

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