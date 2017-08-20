Дракслера не будет в Премьер-Лиге

"Арсенал" и "Ливерпуль" могут забыть о приобретении атакующего полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера.

Ожидалось, что после дорогостоящего приобретения супервезды "Барселоны" Неймара парижане избавятся от Дракслера, которого подписали из немецкого "Вольфсбурга" только прошлой зимой.



По слухам, в услугах чемпиона Мира были заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль": первые рассматривали Юлиана в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса, вторые - для Филиппе Коутиньо.



В реальности Дракслер даже не задумывался об уходе из ПСЖ. Напротив, Юлиан намерен выиграть конкуренцию у своих партнеров по атаке и остаться в команде Унаи Эмери.



"Дракслер остается в ПСЖ и не будет продан этим летом. Париж комплектует состав лучшими игроками в мире, и Юлиан определенно входит в их число. Он хочет стать частью этого проекта", - сообщил агент Рогер Виттман Bild.