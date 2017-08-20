Дракслера не будет в Премьер-Лиге
"Арсенал" и "Ливерпуль" могут забыть о приобретении атакующего полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера.
Ожидалось, что после дорогостоящего приобретения супервезды "Барселоны" Неймара парижане избавятся от Дракслера, которого подписали из немецкого "Вольфсбурга" только прошлой зимой.
По слухам, в услугах чемпиона Мира были заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль": первые рассматривали Юлиана в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса, вторые - для Филиппе Коутиньо.
В реальности Дракслер даже не задумывался об уходе из ПСЖ. Напротив, Юлиан намерен выиграть конкуренцию у своих партнеров по атаке и остаться в команде Унаи Эмери.
"Дракслер остается в ПСЖ и не будет продан этим летом. Париж комплектует состав лучшими игроками в мире, и Юлиан определенно входит в их число. Он хочет стать частью этого проекта", - сообщил агент Рогер Виттман Bild.
20.08.2017 15:00
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Гейгунеры опять обоссаны.
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1. с куев ли он замена для санчеса и коута, алло
2. эмери же послал его
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Весьма средний футболист. Думаю даже послабее какого-нибудь Уэлбека или Педро.
Тут очевидно: год на лавке под Неймаром, потом в условный Ганновер заканчивать карьеру.
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полироль скамейки.
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Ну збс, дурачка можно будет зимой по дешёвке взять
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хз кому нужен этот опальный пиздюк.
Чуваку 23, а его уже из третьего клуба выгнать хотят
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Какое же Топовое имя ЮЛИАН !
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