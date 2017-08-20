"Челси" обратился насчет Алдервейрелда
"Челси" сделал запрос относительно центрального защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.
В отличие от большинства других игроков первой команды, с Тоби "шпорам" никак не удается договориться о новом контракте. Сейчас Алдервейрелд получает только 49 тысяч фунтов в неделю, требуя повышения своей заплаты до уровня других топ-клубов Англии.
Однако "Тоттенхэм" не намерен нарушать свою политику в отношении зарплат и предлагает 28-летнему бельгийцу, у которого остается еще три сезона по действующему контракту, лишь 80 тыс. фунтов еженедельно.
Таким образом, переговоры сторон о продлении сотрудничества зашли в тупик, и этой ситуацией теперь пытается воспользоваться "Челси". Как стало известно The Times, чемпионы Премьер-Лиги уже обратились к своему сегодняшнему сопернику насчет Алдервейрелда.
Добавим, у президента "шпор" Даниэля Леви будут все основания задуматься о продаже Тоби, если "Челси" предложит хорошие деньги. Сейчас Алдервейрелд находится в самом расцвете сил, и "Тоттенхэм" уже подготовился к расставанию с ним, пригласив из "Аякса" Давинсона Санчеса.
20.08.2017 14:00
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Было б топово.
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обосыт челсе отказом)
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за лямов 30 продадут
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челси стал как арсенал когда-то)
делает предложения всем подряд, а все их нах шлют
а фэны теперь деньги считают, как канониры раньше
видимо аналитика типа сколько условный мората пгп отдал не за горами)
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Забавная "новость". Может прям щас отдать что бы успел сыграть против нас?)
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ставлю всех жоп пенсов фапл что Тоттенхем пошлёт щельси нахуй
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49??? Он же у них один из лучших
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Я хз как шпоры со своими "принципами" еще в элите апл.
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Ван Дейка хочу.
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не нужен
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Норм, забираем
Негра нонейма не просто так же брали петухи
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49 всего получает? маловато реально для топа апли
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