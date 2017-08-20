"Челси" обратился насчет Алдервейрелда

"Челси" сделал запрос относительно центрального защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.

В отличие от большинства других игроков первой команды, с Тоби "шпорам" никак не удается договориться о новом контракте. Сейчас Алдервейрелд получает только 49 тысяч фунтов в неделю, требуя повышения своей заплаты до уровня других топ-клубов Англии.



Однако "Тоттенхэм" не намерен нарушать свою политику в отношении зарплат и предлагает 28-летнему бельгийцу, у которого остается еще три сезона по действующему контракту, лишь 80 тыс. фунтов еженедельно.



Таким образом, переговоры сторон о продлении сотрудничества зашли в тупик, и этой ситуацией теперь пытается воспользоваться "Челси". Как стало известно The Times, чемпионы Премьер-Лиги уже обратились к своему сегодняшнему сопернику насчет Алдервейрелда.



Добавим, у президента "шпор" Даниэля Леви будут все основания задуматься о продаже Тоби, если "Челси" предложит хорошие деньги. Сейчас Алдервейрелд находится в самом расцвете сил, и "Тоттенхэм" уже подготовился к расставанию с ним, пригласив из "Аякса" Давинсона Санчеса.