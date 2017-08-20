"Челси" обратился насчет Алдервейрелда

Тоби Алдервейрелд "Челси" сделал запрос относительно центрального защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.

В отличие от большинства других игроков первой команды, с Тоби "шпорам" никак не удается договориться о новом контракте. Сейчас Алдервейрелд получает только 49 тысяч фунтов в неделю, требуя повышения своей заплаты до уровня других топ-клубов Англии.

Однако "Тоттенхэм" не намерен нарушать свою политику в отношении зарплат и предлагает 28-летнему бельгийцу, у которого остается еще три сезона по действующему контракту, лишь 80 тыс. фунтов еженедельно.

Таким образом, переговоры сторон о продлении сотрудничества зашли в тупик, и этой ситуацией теперь пытается воспользоваться "Челси". Как стало известно The Times, чемпионы Премьер-Лиги уже обратились к своему сегодняшнему сопернику насчет Алдервейрелда.

Добавим, у президента "шпор" Даниэля Леви будут все основания задуматься о продаже Тоби, если "Челси" предложит хорошие деньги. Сейчас Алдервейрелд находится в самом расцвете сил, и "Тоттенхэм" уже подготовился к расставанию с ним, пригласив из "Аякса" Давинсона Санчеса.


Метки Алдервейрелд, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2017 14:00

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  1. budun 20.08.2017 15:51 # budun
    Было б топово.

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  2. gandalf 20.08.2017 14:54 # gandalf
    обосыт челсе отказом)

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  3. bezviz 20.08.2017 14:21 # bezviz
    за лямов 30 продадут

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  4. slavik92 20.08.2017 14:12 # slavik92
    челси стал как арсенал когда-то)
    делает предложения всем подряд, а все их нах шлют
    а фэны теперь деньги считают, как канониры раньше
    видимо аналитика типа сколько условный мората пгп отдал не за горами)

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  5. ray-black 20.08.2017 14:12 # ray-black
    Забавная "новость". Может прям щас отдать что бы успел сыграть против нас?)

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  6. chr1s8rown 20.08.2017 14:11 # chr1s8rown
    ставлю всех жоп пенсов фапл что Тоттенхем пошлёт щельси нахуй

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  7. pauk 20.08.2017 14:10 # pauk
    49??? Он же у них один из лучших

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  8. gerrard08 20.08.2017 14:07 # gerrard08
    Я хз как шпоры со своими "принципами" еще в элите апл.

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  9. reeker 20.08.2017 14:06 # reeker
    Ван Дейка хочу.

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  10. thegodfather 20.08.2017 14:05 # thegodfather
    не нужен

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  11. hollywood-hoe 20.08.2017 14:03 # hollywood-hoe
    Норм, забираем

    Негра нонейма не просто так же брали петухи

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  12. mancunia-planet 20.08.2017 14:00 # mancunia-planet
    49 всего получает? маловато реально для топа апли

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