Венгер надеется, что Санчес сыграет на "Энфилде"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что сможет использовать нападающего Алексиса Санчеса в гостевом матче против "Ливерпуля" в следующие выходные.
Из-за участия в Кубке Конфедераций и сразившей болезни после возвращения из отпуска Санчес позже остальных игроков "Арсенала" приступил к тренировкам. В двух стартовых матчах сезона чилиец не смог помочь клубу, который так отчаянно хотел покинуть этим летом.
Тем не менее, состояние Алексиса постепенно приходит в норму: после поражения от "Стоука" накануне Венгер выразил надежду, что в гостевом поединке против "Ливерпуля" нападающий, наконец, сможет выйти на поле.
"Если все пойдет хорошо на тренировках, через неделю он должен быть готов к появлению на поле", - приводит слова Венгера The Guardian.
20.08.2017 13:00
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