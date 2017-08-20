Почеттино: "Уэмбли" — не проблема, проблемой можем быть мы сами"
Тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино потребовал от своей команды адаптироваться к выступлениям на "Уэмбли", заявив, что фактор стадиона не может быть оправданием плохой игры.
В прошлом сезоне "шпоры" проводили на "Уэмбли" свои матчи в рамках еврокубков, продемонстрировав ужасный футбол. В этой же кампании подопечным Почеттино придется играть на главной английской арене все свои домашние поединки.
В преддверии воскресного дерби против "Челси" в рамках Премьер-Лиги Маурисио выразил надежду, что "Тоттенхэму" удастся сделать "Уэмбли" своим домом.
"Сделать "Уэмбли" своим домом — это наш вызов. Фактор стадиона не может быть оправданием, но в прошлом сезоне нам действительно было сложно метаться между "Уайт Харт Лэйн" и "Уэмбли".
"Однако теперь это не может быть оправданием плохой игры. В прошлом сезоне мы играли там не в лучший свой период".
"У себя на тренировочной базе мы специально создали поле по размерам "Уэмбли". Мы можем адаптировать свой стиль как к большому полю, так и к малому. Размер поля не важен. Многие клубы имеют такие же больше поля, как и на "Уэмбли" — например, ПСЖ".
"Поэтому "Уэмбли" — не проблема. Если мы не выиграем, то проблема — мы сами. Если мы не сможем выиграть на "Уэмбли", это наша вина".
Нет более удивительного места для игры в футбол, чем "Уэмбли". Когда я был в Аргентине и Испании, то мечтал сыграть на "Уэмбли". Теперь мы сможем играть здесь каждые две недели. Иногда — три матча в неделю. В прошлом сезоне у нас получалось плохо", — цитирует Почеттино Sky Sports.
20.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
Уэмбли для нас как домашний стадион....норм....
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Аааааа, они на Уэмбли играют. Ну всё, раскатаем.
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Венгер: Проблема в Уэмбли.
Почеттино: Проблема не в Уэмбли, а в нас.
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адекватно.
пока стадион для них еще не привычен, и этим нужно воспользоваться.
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