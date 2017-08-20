Почеттино: "Уэмбли" — не проблема, проблемой можем быть мы сами"

Тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино потребовал от своей команды адаптироваться к выступлениям на "Уэмбли", заявив, что фактор стадиона не может быть оправданием плохой игры.

В прошлом сезоне "шпоры" проводили на "Уэмбли" свои матчи в рамках еврокубков, продемонстрировав ужасный футбол. В этой же кампании подопечным Почеттино придется играть на главной английской арене все свои домашние поединки.



В преддверии воскресного дерби против "Челси" в рамках Премьер-Лиги Маурисио выразил надежду, что "Тоттенхэму" удастся сделать "Уэмбли" своим домом.



"Сделать "Уэмбли" своим домом — это наш вызов. Фактор стадиона не может быть оправданием, но в прошлом сезоне нам действительно было сложно метаться между "Уайт Харт Лэйн" и "Уэмбли".



"Однако теперь это не может быть оправданием плохой игры. В прошлом сезоне мы играли там не в лучший свой период".



"У себя на тренировочной базе мы специально создали поле по размерам "Уэмбли". Мы можем адаптировать свой стиль как к большому полю, так и к малому. Размер поля не важен. Многие клубы имеют такие же больше поля, как и на "Уэмбли" — например, ПСЖ".



"Поэтому "Уэмбли" — не проблема. Если мы не выиграем, то проблема — мы сами. Если мы не сможем выиграть на "Уэмбли", это наша вина".



Нет более удивительного места для игры в футбол, чем "Уэмбли". Когда я был в Аргентине и Испании, то мечтал сыграть на "Уэмбли". Теперь мы сможем играть здесь каждые две недели. Иногда — три матча в неделю. В прошлом сезоне у нас получалось плохо", — цитирует Почеттино Sky Sports.