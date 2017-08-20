Жозе Моуриньо не понимает жалобы Конте

Жозе Моуриньо и Антонио Конте Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает жалобы своего коллеги из "Челси" Антонио Конте по поводу комплектации состава необоснованными.

На протяжении этого лета Конте не скрывает своего разочарования по поводу недостаточного усиления, продолжая требовать приобретений. Итальянец заранее назвал сезон 2017/18 сложнейшим в своей карьере.

Однако Моуриньо не видит особых проблем у своего коллеги и считает, что "Челси" стал только сильнее по сравнению с чемпионским прошлым сезоном.

"Для меня фаворит сезона — это чемпион, всегда. Потому что в силу определенных причин эта команда стала чемпионом. Не имеет значения, удастся ли себе защитить титул, но в следующем сезоне ты будешь фаворитом".

"Если у них и есть проблемы, то они закончатся через пару недель, потому что через пару недель закроется трансферный рынок, и их проблемы перестанут существовать".

"Если у них есть проблемы — а я не уверен насчет этого — то через пару недель проблемы закончатся".

"У них очень хорошая команда, очень хорошие игроки, и я не вижу никаких причин, почему они не будут сражаться за титул".

"Когда люди, например, говорят, что "Челси" потерял важного игрока полузащиты, то в чем проблема, когда ты потерял одного и купил Бакайоко с Дринкуотером?"

"Проблема возникает, когда ты продаешь и не покупаешь. Но когда ты продаешь и продолжаешь покупать, то в чем проблема? Вероятно, ты становишься еще сильнее, поэтому я считаю, что каждая топ-команда в Премьер-Лиге достаточно сильна, чтобы сражаться на всех фронтах".

"Кроме того, теперь каждый выступает в Европе: пятеро в Лиге Чемпионов и двое в Лиге Европе, поэтому у нас есть сем топ-команд, которые сражаются на всех фронтах, и каждая из них сильна", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 4749

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Последние комментарии:




  1. asnural 20.08.2017 12:55 # asnural
    Тренер Шашлычко Юнайтед забыл как их на шампуры нанизали на Бридже?

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  2. hamann 20.08.2017 12:44 # hamann
    скоро этот хер побежит из этой синей помойки

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  3. chelsea-69 20.08.2017 12:03 # chelsea-69
    Глори Глори скам юнайтид

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  4. rav-07 20.08.2017 11:58 # rav-07
    Норм Маур и поссал на парика и подорвал пинсов

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  5. januzaj00 20.08.2017 11:56 # januzaj00
    Да Конте таким образом уже себе отмазки готовит, когда его попрут

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  6. dragonishka 20.08.2017 11:55 # dragonishka
    Тупые пенсы даже не способны понять о чем говорит Жозе. Конте точно так же как и Моуриньо подписал трех новичков, потратил примерно столько же, но ноет. А ноет почему, потому что купил поломанных или не готовых к сезону игроков, тут уж сам виноват. А то, что в очередной раз распустили донный молодняк, который и так не играл за Челси (и никогда не будет играть), по арендам, и то что Азар пропустит два первых матча - вообще не повод тратиться на новый состав.

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  7. sancho232 20.08.2017 11:29 # sancho232
    Жозе моча в голову вдарила, потратил полмиллиарда за 2 сезона и пиздит на Конте

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  8. psycho1 20.08.2017 11:29 # psycho1
    Парика уже пинают все кому не лень. За межсезонье окончательно испортил себе репутацию своим гнилым поведением и бесконечным нытьём.

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  9. second005 20.08.2017 11:28 # second005
    Дринкуотер? его никто не покупал, лол, Жозе опять мочи глотнул чтоли?

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  10. osivori 20.08.2017 11:28 # osivori
    хитер моур, все верно сказал, кроме одного, такого игрока как матич, не отпускают вообще, не то что к конкуренту

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  11. ian 20.08.2017 11:09 # ian
    Норм обоссал парика

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  12. farot 20.08.2017 11:07 # farot
    сам в прошлом сезоне жаловался на травмы, имея гораздо бОльшую обойму. И вдобавок летом еще 3 игроков докупил.

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  13. oleg918 20.08.2017 11:07 # oleg918
    Все верно сказал Жозе.

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