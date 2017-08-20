Жозе Моуриньо не понимает жалобы Конте

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает жалобы своего коллеги из "Челси" Антонио Конте по поводу комплектации состава необоснованными.

На протяжении этого лета Конте не скрывает своего разочарования по поводу недостаточного усиления, продолжая требовать приобретений. Итальянец заранее назвал сезон 2017/18 сложнейшим в своей карьере.



Однако Моуриньо не видит особых проблем у своего коллеги и считает, что "Челси" стал только сильнее по сравнению с чемпионским прошлым сезоном.



"Для меня фаворит сезона — это чемпион, всегда. Потому что в силу определенных причин эта команда стала чемпионом. Не имеет значения, удастся ли себе защитить титул, но в следующем сезоне ты будешь фаворитом".



"Если у них и есть проблемы, то они закончатся через пару недель, потому что через пару недель закроется трансферный рынок, и их проблемы перестанут существовать".



"Если у них есть проблемы — а я не уверен насчет этого — то через пару недель проблемы закончатся".



"У них очень хорошая команда, очень хорошие игроки, и я не вижу никаких причин, почему они не будут сражаться за титул".



"Когда люди, например, говорят, что "Челси" потерял важного игрока полузащиты, то в чем проблема, когда ты потерял одного и купил Бакайоко с Дринкуотером?"



"Проблема возникает, когда ты продаешь и не покупаешь. Но когда ты продаешь и продолжаешь покупать, то в чем проблема? Вероятно, ты становишься еще сильнее, поэтому я считаю, что каждая топ-команда в Премьер-Лиге достаточно сильна, чтобы сражаться на всех фронтах".



"Кроме того, теперь каждый выступает в Европе: пятеро в Лиге Чемпионов и двое в Лиге Европе, поэтому у нас есть сем топ-команд, которые сражаются на всех фронтах, и каждая из них сильна", — цитирует Моуриньо Sky Sports.