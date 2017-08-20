Мартин Киоун считает Озила обузой для "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун подверг критике полузащитника Месута Озила после поражения 1:0 в гостях у "Стоука".

В субботнем матче Премьер-Лиги Озил был недостаточно хорош в роли плеймейкера, но еще хуже проявил себя в оборонительных действиях. Игрок сборной Германии, чей контракт по-прежнему истекает следующим летом, был обузой для команды, считает Киоун.



"Такие как Бергкамп, Анри и Виейра отдавались в игре без остатка — и в обороне, и в атаке. Они непременно находили возможность проявить себя".



"Но кого-то вроде Озила "Арсенал" просто не может позволить тащить на себе. Ему нужно хорошо подумать о своей игре, потому что сегодняшний матч не может обманывать".



"Сложилось впечатление, что в большинстве случаев он не хотел лезть вон из кожи, и пропущенный гол это подтверждает. Будь он порасторопнее, то вернулся бы назад на свою позицию и помог бы Джаке отбиться", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.



Отметим, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер немедленно встал на защиту своего подопечного.



"Думаю, он сражался. Сложно выделять кого-либо. Убежден, мы имели много моментов, и лично я не считаю, что он заслужил критику", — цитирует Венгера Goal.