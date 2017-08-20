"Вест Хэм" пытался купить Бальде

Президент "Лацио" Клаудио Лотито рассказал, что этим летом его клуб отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке нападающего Кейты Бальде.

Этим летом 22-летнего сенегальца сватают в различные европейские клубы, включая "Милан" и "Тоттенхэм", однако Лотито настаивает, что сам Кейта заинтересован лишь в переходе в "Ювентус".



"В первую очередь хочу сказать следующее: это неправда, что мы не предлагали новый контракт Кейте. Мы дважды встречались с его агентом Роберто Календой, и на этих встречах присутствовал брат Кейты. Мы предлагали ему зарплату на уровне Мирослава Клозе — самого высокооплачиваемого игрока за все время моей работы в клубе. В ответ на это парень заявил, что хочет уйти из "Лацио".



"Мы получили три официальных предложения, и каждое из них я могу подтвердить документально. "Милан" был готов заплатить нам 35 миллионов евро, "Вест Хэм" — 32 миллиона и "Наполи" — 30 миллионов".



"Кейта и его агент сообщили, что не заинтересованы ни в одном из этих трех вариантов, и им нужен только "Ювентус". Игрок подтвердил это мне лично во время тренировочного лагеря в межсезонье", — цитирует Лотито Sky Sports.