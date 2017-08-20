Конте хочет перевезти "Челси" на новый стадион

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что хочет прервать традицию своего клуба поспешно увольнять тренеров и сохранить свою работу на много лет.

За последние 14 лет владелец клуба со "Стэмфорд Бридж" Роман Абрамович сменил десяток тренеров, и первый из них, Жозе Моуриньо, может похвастать наиболее длительным пребыванием на своему посту — чуть менее трех лет (2004-2007).



Конте, приступивший к работе 13 месяцев назад, в курсе привычек своего босса, но надеется их изменить. Итальянец надеется оставаться на своем посту, когда "Челси" переедет на новый стадион, что случится не раньше 2022 года.



"Я хочу прервать эту традицию. Я должен быть позитивен. Когда приступаешь к работе в новом клубе, ты всегда надеешься провести в этом клубе много лет. Это означало бы, что ты имеешь возможность работать с одними и теми же игроками, улучшая этих игроков год за годом".



"Я надеюсь остаться на своем посту к моменту переезда на новый стадион, потому что это великолепное испытание для меня и для клуба. Сыграть с этой командой на новом стадионе — это большой вызов для меня".



"Честно говорят, новый стадион — это замечательно, но я очень люблю "Стэмфорд Бридж" и играть на нем. Я ощущаю "Стэмфорд Бридж" своим домом", — цитирует Конте Evening Standard.