"Атлетико" готов предложить 50 миллионов фунтов за Косту, но "Челси" этого мало

"Атлетико" готов выдвинуть предложение в 50 миллионов фунтов, включая бонусы, о покупке нападающего Диего Косту, но этого все равно мало, чтобы удовлетворить запросы "Челси".

В данный момент 28-летний Коста по-прежнему вынужден тренироваться в одиночестве на родине в Бразилии. Диего не желает возвращаться в Лондон и настаивает на своем трансфере в "Атлетико".



Изданию Daily Mail, которому на днях Диего дал наделавшее шуму интервью, стало известны подробности предложения, что готовит "Атлетико" насчет своего бывшего игрока.



Сообщается, что клуб из Мадрида готов заплатить за Косту 41 миллион фунтов плюс 9 млн. в виде бонусов. Таким образом, "Челси" смог бы даже заработать на Диего, который в свое время был приобретен у "матрасников" за 32 млн. фунтов.



Однако ранее этим летом из-за упрямства игрока сборной Испании "Челси" упустил несколько более выгодных предложений, о которых говорил и сам Коста. Поэтому теперь от "Атлетико" "синие" требуют 60 млн. фунтов.



Несмотря на существующие разногласия, "Атлетико" все еще сохраняется надежду договориться до закрытия трансферного окна. При этом снова сыграть за "матрасников" Коста сможет только в январе из-за запрета на регистрацию новичков у испанского клуба.