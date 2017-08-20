2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 20 августа двумя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ХАДДЕРСФИЛД — НЬЮКАСЛ 15:30



"Хаддерсфилд" по-настоящему обратил на себя внимание в первом туре, разгромив "Кристал Пэлас" со счетом 0:3. А теперь "терьеры" готовятся к своему первому домашнему матчу в высшем дивизионе с 1972 года и сразятся с другим выходцем из Чемпионшипа "Ньюкаслом", чье отсутствие в элите ограничилось всего одним годом. "Сорокам" предстоит реабилитироваться после беспомощного поражения в домашних стенах против "Тоттенхэма" с удалением своего капитана Джонджо Шелви. В 11 последних встречах команд с учетом всех соревнований "сороки" уступили лишь однажды — 2:1 у себя дома в прошлом сезоне.



"Хаддерсфилд" будет лишен травмированных Наки Уэллса, Джонатана Хогга, Мартина Крэйни и Йона Горенц-Станковича.



К дебюту за "Ньюкасл" готов Хоселу, а Джонджо Шелви приступает к дисквалификации. Защитники Флориан Лежен, Пол Дамметт и Деандре Йедлин травмированы.



ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция



Такого старта в исполнении чемпиона не ожидал никто. "Челси" был сам не свой против "Бернли", потерпев поражение в домашних стенах с тремя пропущенными голами и двумя удалениями. Эта неудача лишь сгустила тучи над Антонио Конте, в отношениях которого с руководством "Челси" очевидно не все гладко. "Тоттенхэм" начал сезон с убедительной победы над "Ньюкаслом", но теперь готовится вернуться на "Уэмбли", где в прошлом сезоне подопечные Маурисио Почеттино показывали просто удручающий футбол в рамках еврокубков. "Синие" проиграли только две из 17 последних встреч со "шпорами" с учетом всех соревнований, одержав восемь побед.



Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер оправился после травмы лодыжки. Данни Роуз, Эрик Ламела и Жорж-Кевин Нкуду по-прежнему вне игры.



Возвращается после дисквалификации вингер "Челси" Виктор Мосес, но Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас только приступают к оной. Участие в матче Педро находится под вопросом.