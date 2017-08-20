"Ливерпуль" согласился на встречу с "Барселоной" по поводу Коутиньо
"Ливерпуль" согласился провести встречу с руководителями "Барселоны" во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов на следующей неделе, чтобы обсудить возможный трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо.
Как известно, "красные" категорически не желают обсуждать продажу своего ведущего игрока, отклонив уже три предложения "Барселоны", последнее из которых составило 118 миллионов фунтов.
Позицию "Ливерпуля" даже не поколебала подача 25-летним бразильцем прошения о трансфере. И хотя после победы 1:0 над "Кристал Пэлас" в субботу главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что ситуация с Коутиньо остается неизменной, каталонское издание Sport располагает информацией, что некоторый прогресс все же наметился.
Сообщается, что Филиппе и его представители трудятся в поте лица, уговаривая "Ливерпуль" начать диалог с испанским грандом. И в конце концов "красные" согласились на очную встречу со своими коллегами из "Барселоны", чтобы расставить все точки над i.
Чтобы эта встреча состоялась, команде Клоппа еще необходимо справиться с "Хоффенхаймом" в квалификации Лиги Чемпионов. Коутиньо надеется, что во время встречи двух клубов будет совершен прорыв в переговорах, и он, наконец, сможет исполнить свою мечту.
20.08.2017 00:05
Просмотров: 546
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Всеравно он уже не хочет играть за Ливер, так что выход один, слупить как можно больше с Барсы.
(ответить)
Как думаете, если он не перейдёт в Барселону, то Месси отправится в Ман Сити?
(ответить)
Если продадут за 120 миллионов фунтов, это будет невероятный успех клуба. Тем более без него игра в атаке у нас ничего не теряет, как было видно сегодня например.
(ответить)
над i.
Источник: http://fapl.ru/posts/56783/
(ответить)
продайте .
купите Кейту
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий