"Ливерпуль" согласился на встречу с "Барселоной" по поводу Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" согласился провести встречу с руководителями "Барселоны" во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов на следующей неделе, чтобы обсудить возможный трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как известно, "красные" категорически не желают обсуждать продажу своего ведущего игрока, отклонив уже три предложения "Барселоны", последнее из которых составило 118 миллионов фунтов.

Позицию "Ливерпуля" даже не поколебала подача 25-летним бразильцем прошения о трансфере. И хотя после победы 1:0 над "Кристал Пэлас" в субботу главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что ситуация с Коутиньо остается неизменной, каталонское издание Sport располагает информацией, что некоторый прогресс все же наметился.

Сообщается, что Филиппе и его представители трудятся в поте лица, уговаривая "Ливерпуль" начать диалог с испанским грандом. И в конце концов "красные" согласились на очную встречу со своими коллегами из "Барселоны", чтобы расставить все точки над i.

Чтобы эта встреча состоялась, команде Клоппа еще необходимо справиться с "Хоффенхаймом" в квалификации Лиги Чемпионов. Коутиньо надеется, что во время встречи двух клубов будет совершен прорыв в переговорах, и он, наконец, сможет исполнить свою мечту.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 546

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. prideoflondon 20.08.2017 00:36 # prideoflondon
    Всеравно он уже не хочет играть за Ливер, так что выход один, слупить как можно больше с Барсы.

    (ответить)

  2. suddenly 20.08.2017 00:28 # suddenly
    Как думаете, если он не перейдёт в Барселону, то Месси отправится в Ман Сити?

    (ответить)

  3. f345 20.08.2017 00:27 # f345
    Если продадут за 120 миллионов фунтов, это будет невероятный успех клуба. Тем более без него игра в атаке у нас ничего не теряет, как было видно сегодня например.

    (ответить)

  4. mancityman 20.08.2017 00:17 # mancityman
    над i.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56783/

    (ответить)

  5. chr1s8rown 20.08.2017 00:10 # chr1s8rown
    продайте .
    купите Кейту

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: