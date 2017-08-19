Венгер: "Сложно проглотить такое поражение"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда была обязана выигрывать выездной матч против "Стоука", который завершился минимальным поражением "канониров".

Гол дебютанта "гончаров" Хесе Родригеса ознаменовал первую потерю "Арсеналом" очков в новом сезоне. Пропустив в самом начале второго тайма, "канониры" пошли большими силами вперед, но так и не смогли отыграться.

Венгер остался расстроен игрой своей команды в обороне, а также решением судейской бригады отменить гол Александра Лакасетта.

"Сложно проглотить такое поражение. Мы имели моменты — и должны были с комфортом выигрывать матч. Нам не повезло. Думаю, мы забили правильный гол. Рефери показал офсайд, которого там не было".

"Я разочарован пропущенным голом. Нашей игре в обороне не может быть оправданий. Мы позволили им легко забить".

"Было сложно войти в ритм. Мы старались, но никак не могли забить. Мы недостаточно хорошо читали игру в штрафной на подборах и отскоках".

"Такого рода поражение расстраивает. Ты не хочешь проигрывать матчи, которые должен выигрывать", — сообщил Венгер BBC.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1880

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. askarko 19.08.2017 22:43 # askarko
    но ведь колошинас такой сильный...

    (ответить)

  2. hammersmith 19.08.2017 22:34 # hammersmith
    калониры и не такое глотали

    (ответить)

  3. akadam 19.08.2017 22:23 # akadam
    Жиру в основе напрашивался против "гончаров".
    Ладно, споки, недоноски. Рано утром на леща еду с батей.

    (ответить)

  4. skychnie-oboi 19.08.2017 22:18 # skychnie-oboi
    Шутки про проглот(!)

    (ответить)

  5. mrjingles 19.08.2017 22:17 # mrjingles
    "Сложно проглотить такое поражение. Мы имели моменты — и должны были с комфортом глотать. Нам не повезло. Думаю, мы глотали правильно. Рефери показал офсайд, которого там не было".

    "Я разочарован проглотом. Нашему глотанию не может быть оправданий. Мы позволили им легко дать нам глотнуть".

    "Было сложно проглотить. Мы глотали, но никак не проглотить. Мы недостаточно хорошо глотали на подборах и отскоках".

    "Такого рода проглот расстраивает. Ты не хочешь выплёвывать, когда должен проглатывать", — сообщил Венгер BBC.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56782/

    (ответить)

  6. forester 19.08.2017 22:15 # forester
    Суууууукаааааа))))) аааааааааа)))))

    (ответить)

  7. wengerrrro 19.08.2017 22:14 # wengerrrro
    глотай мразь

    (ответить)

  8. byob 19.08.2017 22:13 # byob
    Ну Михалыч даёт))

    (ответить)

  9. dragonishka 19.08.2017 22:11 # dragonishka
    Трололо

    (ответить)

  10. best-fanunited 19.08.2017 22:08 # best-fanunited
    глотай дед, глотай

    (ответить)

  11. kontorres 19.08.2017 22:05 # kontorres
    Заголовок в стиле фупля, как всегда...

    (ответить)

  12. dimon70 19.08.2017 22:05 # dimon70
    начинается.....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: