Венгер: "Сложно проглотить такое поражение"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда была обязана выигрывать выездной матч против "Стоука", который завершился минимальным поражением "канониров".
Гол дебютанта "гончаров" Хесе Родригеса ознаменовал первую потерю "Арсеналом" очков в новом сезоне. Пропустив в самом начале второго тайма, "канониры" пошли большими силами вперед, но так и не смогли отыграться.
Венгер остался расстроен игрой своей команды в обороне, а также решением судейской бригады отменить гол Александра Лакасетта.
"Сложно проглотить такое поражение. Мы имели моменты — и должны были с комфортом выигрывать матч. Нам не повезло. Думаю, мы забили правильный гол. Рефери показал офсайд, которого там не было".
"Я разочарован пропущенным голом. Нашей игре в обороне не может быть оправданий. Мы позволили им легко забить".
"Было сложно войти в ритм. Мы старались, но никак не могли забить. Мы недостаточно хорошо читали игру в штрафной на подборах и отскоках".
"Такого рода поражение расстраивает. Ты не хочешь проигрывать матчи, которые должен выигрывать", — сообщил Венгер BBC.
19.08.2017 22:00
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но ведь колошинас такой сильный...
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калониры и не такое глотали
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Жиру в основе напрашивался против "гончаров".
Ладно, споки, недоноски. Рано утром на леща еду с батей.
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Шутки про проглот(!)
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"Сложно проглотить такое поражение. Мы имели моменты — и должны были с комфортом глотать. Нам не повезло. Думаю, мы глотали правильно. Рефери показал офсайд, которого там не было".
"Я разочарован проглотом. Нашему глотанию не может быть оправданий. Мы позволили им легко дать нам глотнуть".
"Было сложно проглотить. Мы глотали, но никак не проглотить. Мы недостаточно хорошо глотали на подборах и отскоках".
"Такого рода проглот расстраивает. Ты не хочешь выплёвывать, когда должен проглатывать", — сообщил Венгер BBC.
Источник: http://fapl.ru/posts/56782/
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Суууууукаааааа))))) аааааааааа)))))
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глотай мразь
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Ну Михалыч даёт))
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Трололо
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глотай дед, глотай
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Заголовок в стиле фупля, как всегда...
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начинается.....
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