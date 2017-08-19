Венгер: "Сложно проглотить такое поражение"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда была обязана выигрывать выездной матч против "Стоука", который завершился минимальным поражением "канониров".

Гол дебютанта "гончаров" Хесе Родригеса ознаменовал первую потерю "Арсеналом" очков в новом сезоне. Пропустив в самом начале второго тайма, "канониры" пошли большими силами вперед, но так и не смогли отыграться.



Венгер остался расстроен игрой своей команды в обороне, а также решением судейской бригады отменить гол Александра Лакасетта.



"Сложно проглотить такое поражение. Мы имели моменты — и должны были с комфортом выигрывать матч. Нам не повезло. Думаю, мы забили правильный гол. Рефери показал офсайд, которого там не было".



"Я разочарован пропущенным голом. Нашей игре в обороне не может быть оправданий. Мы позволили им легко забить".



"Было сложно войти в ритм. Мы старались, но никак не могли забить. Мы недостаточно хорошо читали игру в штрафной на подборах и отскоках".



"Такого рода поражение расстраивает. Ты не хочешь проигрывать матчи, которые должен выигрывать", — сообщил Венгер BBC.