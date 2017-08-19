Дебютант Хесе принес "Стоуку" победу над "Арсеналом"
Хесе Родригес отметил свой дебют в английском футболе голом, который принес "Стоуку" победу над "Арсеналом" — 1:0.
По сравнению с минимальным поражением от "Эвертона" в старте у "гончаров" появились Эрик Максим Шупо-Мотинг и Хесе Родригес.
Две перестановки сделал и тренер "канониров" Арсен Венгер, выпустив Шкодрана Мустафи и Аарона Рэмси вместо Роба Холдинга и Мохамеда Эльнени.
Уже в самом начале матча стремительный Хесе ушел от Мустафи на левом краю штрафной площади, однако Петр Чех вовремя рванул из ворот и заблокировал удар экс-игрока "Реала".
Довольно скоро "Арсенал" забрал себе мяч и принялся оказывать давление. Пару-тройку раз голкиперу хозяев Джеку Бутланду пришлось выручать свою команду. "Стоук" пытался играть на контратаках, но не особо убедительно.
А по прошествии полутора минут во втором тайме "гончары" открыли счет. Берахино принялся финтить возле штрафной, но вместо самостоятельного продвижения вперед сделал передачу на подключение Хесе. Испанец подхватил мяч и в касание пробил в дальний нижний угол — 1:0.
Недовольный таким развитием событий "Арсенал" пошел большими силами вперед, основательно рискуя и регулярно позволяя сопернику контратаковать. На 72-й минуте Александр Лакасетт все-таки пробил Бутланда, но из-за офсайда гол не был засчитан.
В концовке матча хозяева перестали контратаковать, принявшись играть на отбой. Гости давили что есть сил, но даже вышедшие на замену Оливье Жиру и Тео Уолкотт не смогли изменить результат.
Блестящая игра Джека Бутланда в воротах, а также желание Хесе Родригеса сделать свой дебют в Англии запоминающимся позволили "Стоуку" одержать победу. Как это нередко бывает, "Арсенал" своими шансами не воспользовался и вновь продемонстрировал слабость своей обороны.
"Стоук" — "Арсенал". Отчет о матче
19.08.2017 21:25
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Последние комментарии:
мддаа.. через неделю на Энфилде два бегающих туда-сюда гавна будут играть..
лучше бы и не смотрел сегодня эти матчи.. тупо потерял время
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тепер на старте сезона не только челсей опоссаны.
а если завтра челсей выиграют, то изи в гонке!
(ответить)
сток ебет арсенал
и тут арсенал говорит
КРАСНОЕ
и ебля заканчивается
1-0
(ответить)
Все-таки за такой автобусный футбол без мяча надо как-то наказывать команды. Стыд какой-то по 20% владения...
(ответить)
Гол саши отобрали, пнх всем
(ответить)
на классе. просто у аснла нет своего игрока уровня хесе, так бы 1-1 было.
(ответить)
Сын: "Пап, а когда Арсенал станут чемпионами?"
Отец: "Когда педики забеременеют"
Сын: "Пап, а что такое педики?"
Отец: "Это Арсенал сын мой"
(ответить)
Зачем надо было Лаказетта убирать и оставлять Уелбека, он же все моменты запорол к тому же и подсел к концу матча.
(ответить)
судью надо было заменить, пожопился старик
(ответить)
Ожидаемые результаты, тур без сенсаций. Завтра походу Челси может эту самую сенсацию и преподнести, сыграв в ничейку в гостях в Тоттенхэмом или проиграв всего в 1 мяч. Мда.
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арбитр украл у Арсенала 3 очка, это все, что нужно знать о сегодняшнем матче ))
(ответить)
След тур для ЛФК изичайший.
Команда из второй десятки приезжает.
Так что проблем не будет.
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Арсенал ха ха
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отлично, злее на Энфилде будут, хотя стоп, это же канониры
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Если Шленче сольет Петунхему, буду за Сити в АПЛ как за родных болеть
не дай бог спермю чемпик, фу фу фу блеать
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