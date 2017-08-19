Дебютант Хесе принес "Стоуку" победу над "Арсеналом"

Хесе Родригес Хесе Родригес отметил свой дебют в английском футболе голом, который принес "Стоуку" победу над "Арсеналом" — 1:0.

По сравнению с минимальным поражением от "Эвертона" в старте у "гончаров" появились Эрик Максим Шупо-Мотинг и Хесе Родригес.

Две перестановки сделал и тренер "канониров" Арсен Венгер, выпустив Шкодрана Мустафи и Аарона Рэмси вместо Роба Холдинга и Мохамеда Эльнени.

Уже в самом начале матча стремительный Хесе ушел от Мустафи на левом краю штрафной площади, однако Петр Чех вовремя рванул из ворот и заблокировал удар экс-игрока "Реала".

Довольно скоро "Арсенал" забрал себе мяч и принялся оказывать давление. Пару-тройку раз голкиперу хозяев Джеку Бутланду пришлось выручать свою команду. "Стоук" пытался играть на контратаках, но не особо убедительно.

А по прошествии полутора минут во втором тайме "гончары" открыли счет. Берахино принялся финтить возле штрафной, но вместо самостоятельного продвижения вперед сделал передачу на подключение Хесе. Испанец подхватил мяч и в касание пробил в дальний нижний угол — 1:0.

Недовольный таким развитием событий "Арсенал" пошел большими силами вперед, основательно рискуя и регулярно позволяя сопернику контратаковать. На 72-й минуте Александр Лакасетт все-таки пробил Бутланда, но из-за офсайда гол не был засчитан.

В концовке матча хозяева перестали контратаковать, принявшись играть на отбой. Гости давили что есть сил, но даже вышедшие на замену Оливье Жиру и Тео Уолкотт не смогли изменить результат.

Блестящая игра Джека Бутланда в воротах, а также желание Хесе Родригеса сделать свой дебют в Англии запоминающимся позволили "Стоуку" одержать победу. Как это нередко бывает, "Арсенал" своими шансами не воспользовался и вновь продемонстрировал слабость своей обороны.

"Стоук" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2017 21:25

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Последние комментарии:




  1. best-fanunited 19.08.2017 21:31 # best-fanunited
    мддаа.. через неделю на Энфилде два бегающих туда-сюда гавна будут играть..

    лучше бы и не смотрел сегодня эти матчи.. тупо потерял время

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  2. thegodfather 19.08.2017 21:31 # thegodfather
    тепер на старте сезона не только челсей опоссаны.
    а если завтра челсей выиграют, то изи в гонке!

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  3. melwood-lfc 19.08.2017 21:31 # melwood-lfc
    сток ебет арсенал
    и тут арсенал говорит
    КРАСНОЕ
    и ебля заканчивается
    1-0

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  4. akadam 19.08.2017 21:30 # akadam
    Все-таки за такой автобусный футбол без мяча надо как-то наказывать команды. Стыд какой-то по 20% владения...

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  5. awesome-arsenal 19.08.2017 21:30 # awesome-arsenal
    Гол саши отобрали, пнх всем

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  6. multazar 19.08.2017 21:29 # multazar
    на классе. просто у аснла нет своего игрока уровня хесе, так бы 1-1 было.

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  7. largo-winch 19.08.2017 21:29 # largo-winch
    Сын: "Пап, а когда Арсенал станут чемпионами?"
    Отец: "Когда педики забеременеют"
    Сын: "Пап, а что такое педики?"
    Отец: "Это Арсенал сын мой"Пользователь получил предупреждение

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  8. billy-talent 19.08.2017 21:29 # billy-talent
    Зачем надо было Лаказетта убирать и оставлять Уелбека, он же все моменты запорол к тому же и подсел к концу матча.

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  9. kukuruzzo 19.08.2017 21:28 # kukuruzzo
    судью надо было заменить, пожопился старик

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  10. spartan 19.08.2017 21:28 # spartan
    Ожидаемые результаты, тур без сенсаций. Завтра походу Челси может эту самую сенсацию и преподнести, сыграв в ничейку в гостях в Тоттенхэмом или проиграв всего в 1 мяч. Мда.

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  11. reams 19.08.2017 21:28 # reams
    арбитр украл у Арсенала 3 очка, это все, что нужно знать о сегодняшнем матче ))

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  12. lfcmikki14 19.08.2017 21:28 # lfcmikki14
    След тур для ЛФК изичайший.
    Команда из второй десятки приезжает.
    Так что проблем не будет.

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  13. loveunited89 19.08.2017 21:28 # loveunited89
    Арсенал ха ха

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  14. contrario 19.08.2017 21:28 # contrario
    отлично, злее на Энфилде будут, хотя стоп, это же канониры

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  15. shmit 19.08.2017 21:28 # shmit
    Если Шленче сольет Петунхему, буду за Сити в АПЛ как за родных болеть
    не дай бог спермю чемпик, фу фу фу блеать

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