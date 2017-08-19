Дебютант Хесе принес "Стоуку" победу над "Арсеналом"

Хесе Родригес отметил свой дебют в английском футболе голом, который принес "Стоуку" победу над "Арсеналом" — 1:0.

По сравнению с минимальным поражением от "Эвертона" в старте у "гончаров" появились Эрик Максим Шупо-Мотинг и Хесе Родригес.



Две перестановки сделал и тренер "канониров" Арсен Венгер, выпустив Шкодрана Мустафи и Аарона Рэмси вместо Роба Холдинга и Мохамеда Эльнени.



Уже в самом начале матча стремительный Хесе ушел от Мустафи на левом краю штрафной площади, однако Петр Чех вовремя рванул из ворот и заблокировал удар экс-игрока "Реала".



Довольно скоро "Арсенал" забрал себе мяч и принялся оказывать давление. Пару-тройку раз голкиперу хозяев Джеку Бутланду пришлось выручать свою команду. "Стоук" пытался играть на контратаках, но не особо убедительно.



А по прошествии полутора минут во втором тайме "гончары" открыли счет. Берахино принялся финтить возле штрафной, но вместо самостоятельного продвижения вперед сделал передачу на подключение Хесе. Испанец подхватил мяч и в касание пробил в дальний нижний угол — 1:0.



Недовольный таким развитием событий "Арсенал" пошел большими силами вперед, основательно рискуя и регулярно позволяя сопернику контратаковать. На 72-й минуте Александр Лакасетт все-таки пробил Бутланда, но из-за офсайда гол не был засчитан.



В концовке матча хозяева перестали контратаковать, принявшись играть на отбой. Гости давили что есть сил, но даже вышедшие на замену Оливье Жиру и Тео Уолкотт не смогли изменить результат.



Блестящая игра Джека Бутланда в воротах, а также желание Хесе Родригеса сделать свой дебют в Англии запоминающимся позволили "Стоуку" одержать победу. Как это нередко бывает, "Арсенал" своими шансами не воспользовался и вновь продемонстрировал слабость своей обороны.



"Стоук" — "Арсенал". Отчет о матче