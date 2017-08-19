Клопп: "Сегодня "Энфилд" сделал разницу"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью после минимальной победы над "Кристал Пэлас", заявив, что поддержка "Энфилда" "сделала разницу" в этом матче.

Подопечные Клоппа были недостаточно настойчивы в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги, однако после перерыва Юргену и трибунам удалось взбодрить команду, и та дожала соперника. Тренер "красных" остался доволен проделанной его игроками работой.

"Это было тяжело. Даже не представляю, сколько мы держали мяч, но точно много. Мы имели моменты в первом тайме, но должны были сохранять терпение, потому что они глубоко оборонялись".

"Мы не забили, но мы и не пропускали контратак. Во втором тайме стало лучше, его первую половину мы отыграли действительно хорошо. Мы по-настоящему проснулись и оборонялись очень хорошо".

"Мне очень понравился гол, потому что это не была чистая голевая ситуация. Там была ситуация контрпрессинга. Мы имели другие моменты, но я абсолютно счастлив тем, как мы сделали свою работу сегодня".

"Энфилд" очень нам помогает, и я думаю, сегодня это сделало разницу", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2017 20:20

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  1. liverpool1892est 19.08.2017 20:46 # liverpool1892est
    Мане красавчик!!

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  2. hammersmith 19.08.2017 20:43 # hammersmith
    хоть что-то "делает разницу" за неимением подписаний

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