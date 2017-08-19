"Ливерпуль" вырвал победу у "Пэлас" благодаря голу Мане
"Ливерпуль" одержал свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, дожав в домашних стенах "Кристал Пэлас" благодаря голу Садио Мане — 1:0.
После квалификационного матча Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" в минувший вторник главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, оказав доверие Эндрю Робертсону, Рагнару Клавану, Джо Гомесу, Джеймсу Милнеру и Даниэлю Старриджу. Трент Александер-Арнольд получил передышку, даже не попав в запас.
Наставник "орлов" Франк Де Бур отреагировал на домашнее поражение от "Хаддерсфилда" со счетом 0:3 двумя перестановками, причем обе оказались вынужденными. Вместо травмированных Джайро Ридевалда и Уилфрида Захи появились Джеймс Томкинс и Андрос Таунсенд.
Хозяева "Энфилда" получили прекрасную возможность открыть счет уже на 15-й минуте, когда после навеса Робертсона с левого фланга голкипер "Пэлас" Уэйн Хеннесси ошибся на выходе, и мяч прилетел прямо на голову Жоэлю Матипу, но тот пробил мимо пустых ворот.
Постепенно "Ливерпуль" обозначил свое преимущество, но таких явных моментов, как у Матипа, уже не имел. Игра несколько оживилась лишь перед перерывом, когда на удар Роберто Фирмино "орлы" ответили выстрелом Джейсона Панчеона — и тот, и другой голкипер оказались на высоте.
Во втором тайме "красные" стали гораздо нацеленнее на ворота, но на 55-й минуте "Пэлас" с лихвой перекрыл все полумоменты соперника. Рубен Лофтус-Чик вставил Клавана клоуном на правом краю штрафной площади, дошел до лицевой линии и отпасовал на Кристиана Бентеке, а тот простил свою бывшую команду, пробив с близкого расстояния мимо.
Все-таки гости смотрелись лучше, и на 66-й минуте их прорвало. Лука Миливоевич замешкался с выносом мяча от своей штрафной, в результате чего Садио Мане на скорости завладел снарядом и послал его мимо голкипера — 1:0.
Гол стал переломным моментом матча. "Ливерпуль" без проблем довел дело до победы, а "орлам" банально не хватило сил на финишный рывок.
"Ливерпулю" пришлось попотеть ради этой победы, однако во втором тайме команда Юргена Клоппа проявила завидную настойчивость и заслужила свой гол. На сей раз "красные" сыграли надежнее в обороне, однако реализуй Кристиан Бентеке свой момент, и все могло бы сложиться иначе.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
19.08.2017 18:55
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Последние комментарии:
Рэмси уничтожает свой фланг.
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Шакира, домой скумаблеадина ))
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Венгер Колошинцу дал установку сломать Шакири, чтобы хоть 1 очко зацепить. Мразь
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шакири аут, это збс, наверное)
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пдц хьюз рвет веню
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Если Шленче сольет Петунхему, буду за Сити в АПЛ как за родных болеть
не дай бог спермю чемпик, фу фу фу блеать
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охуеть рэмси рвет фланг, а бельерин - центр полузащиты.
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комментаторы дауны, Шакири возмущаться стол мол кули даун Хесе не отдал ему один на один на своей половине поля, отскочили
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Блеать дожил смотрю матч ггунеров....
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Какое же дно Арсенал. Если бы комментатор не сказал бы в какой форме Арсенал, я бы и не отличил. Абсолютно равные по уровню клубы.
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забросы пздц проходят, если б не жадина Уэлбек....
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6ля бельерин и аоч пздц меняются часто, голова кружится
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Е6ать аснл е6ать
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рэмси рвет свой фланг(с)
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Я ебал, опять руками уебки в штрафной играют
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Если Шленче сольет Петунхему, буду за Сити в АПЛ как за родных болеть
не дай бог спермю чемпик, фу фу фу блеать
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6ля зря я второй тайм мясо-локо не смотрел((((
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молотков жалко(( с Ньюкаслом тоже сложно придется
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2017-08-23 Хоффенхайм Энфилд Роуд Лига Чемпионов 19:45 GMT
2017-08-26 Арсенал Энфилд Роуд Премьер-лига 16:00 GMT
2017-09-09 Ман Сити Этихад Стэдиум Премьер-лига 12:30 GMT
проходные матчи
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Дайч перфекционист, сейчас начнет всех в гостях eбать и дома проёбывать.
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