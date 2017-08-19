"Ливерпуль" вырвал победу у "Пэлас" благодаря голу Мане

Юрген Клопп и Садио Мане "Ливерпуль" одержал свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, дожав в домашних стенах "Кристал Пэлас" благодаря голу Садио Мане — 1:0.

После квалификационного матча Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" в минувший вторник главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, оказав доверие Эндрю Робертсону, Рагнару Клавану, Джо Гомесу, Джеймсу Милнеру и Даниэлю Старриджу. Трент Александер-Арнольд получил передышку, даже не попав в запас.

Наставник "орлов" Франк Де Бур отреагировал на домашнее поражение от "Хаддерсфилда" со счетом 0:3 двумя перестановками, причем обе оказались вынужденными. Вместо травмированных Джайро Ридевалда и Уилфрида Захи появились Джеймс Томкинс и Андрос Таунсенд.

Хозяева "Энфилда" получили прекрасную возможность открыть счет уже на 15-й минуте, когда после навеса Робертсона с левого фланга голкипер "Пэлас" Уэйн Хеннесси ошибся на выходе, и мяч прилетел прямо на голову Жоэлю Матипу, но тот пробил мимо пустых ворот.

Постепенно "Ливерпуль" обозначил свое преимущество, но таких явных моментов, как у Матипа, уже не имел. Игра несколько оживилась лишь перед перерывом, когда на удар Роберто Фирмино "орлы" ответили выстрелом Джейсона Панчеона — и тот, и другой голкипер оказались на высоте.

Во втором тайме "красные" стали гораздо нацеленнее на ворота, но на 55-й минуте "Пэлас" с лихвой перекрыл все полумоменты соперника. Рубен Лофтус-Чик вставил Клавана клоуном на правом краю штрафной площади, дошел до лицевой линии и отпасовал на Кристиана Бентеке, а тот простил свою бывшую команду, пробив с близкого расстояния мимо.

Все-таки гости смотрелись лучше, и на 66-й минуте их прорвало. Лука Миливоевич замешкался с выносом мяча от своей штрафной, в результате чего Садио Мане на скорости завладел снарядом и послал его мимо голкипера — 1:0.

Гол стал переломным моментом матча. "Ливерпуль" без проблем довел дело до победы, а "орлам" банально не хватило сил на финишный рывок.

"Ливерпулю" пришлось попотеть ради этой победы, однако во втором тайме команда Юргена Клоппа проявила завидную настойчивость и заслужила свой гол. На сей раз "красные" сыграли надежнее в обороне, однако реализуй Кристиан Бентеке свой момент, и все могло бы сложиться иначе.

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2017 18:55

Количество просмотров Просмотров: 2640

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Последние комментарии:




  1. lfcmikki14 19.08.2017 19:57 # lfcmikki14
    Рэмси уничтожает свой фланг.

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  2. reams 19.08.2017 19:57 # reams
    Шакира, домой скумаблеадина ))

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  3. lfcmikki14 19.08.2017 19:55 # lfcmikki14
    Венгер Колошинцу дал установку сломать Шакири, чтобы хоть 1 очко зацепить. Мразь

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  4. wengerrrro 19.08.2017 19:55 # wengerrrro
    шакири аут, это збс, наверное)

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  5. thegodfather 19.08.2017 19:54 # thegodfather
    пдц хьюз рвет веню

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  6. shmit 19.08.2017 19:52 # shmit
    Если Шленче сольет Петунхему, буду за Сити в АПЛ как за родных болеть
    не дай бог спермю чемпик, фу фу фу блеать

    (ответить)

  7. mdfjvnlabngmlas 19.08.2017 19:52 # mdfjvnlabngmlas
    охуеть рэмси рвет фланг, а бельерин - центр полузащиты.

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  8. wengerrrro 19.08.2017 19:51 # wengerrrro
    комментаторы дауны, Шакири возмущаться стол мол кули даун Хесе не отдал ему один на один на своей половине поля, отскочили

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  9. chelsealondon 19.08.2017 19:51 # chelsealondon
    Блеать дожил смотрю матч ггунеров....

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  10. lfcmikki14 19.08.2017 19:51 # lfcmikki14
    Какое же дно Арсенал. Если бы комментатор не сказал бы в какой форме Арсенал, я бы и не отличил. Абсолютно равные по уровню клубы.

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  11. wengerrrro 19.08.2017 19:50 # wengerrrro
    забросы пздц проходят, если б не жадина Уэлбек....

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  12. wengerrrro 19.08.2017 19:45 # wengerrrro
    6ля бельерин и аоч пздц меняются часто, голова кружится

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  13. fc-zenit 19.08.2017 19:43 # fc-zenit
    Е6ать аснл е6ать

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  14. thegodfather 19.08.2017 19:43 # thegodfather
    рэмси рвет свой фланг(с)

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  15. reams 19.08.2017 19:42 # reams
    Я ебал, опять руками уебки в штрафной играют

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  16. shmit 19.08.2017 19:41 # shmit
    Если Шленче сольет Петунхему, буду за Сити в АПЛ как за родных болеть
    не дай бог спермю чемпик, фу фу фу блеать

    (ответить)

  17. fc-zenit 19.08.2017 19:38 # fc-zenit
    6ля зря я второй тайм мясо-локо не смотрел((((

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  18. wolfsmensch 19.08.2017 19:29 # wolfsmensch
    молотков жалко(( с Ньюкаслом тоже сложно придется

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  19. electric 19.08.2017 19:27 # electric
    2017-08-23 Хоффенхайм Энфилд Роуд Лига Чемпионов 19:45 GMT
    2017-08-26 Арсенал Энфилд Роуд Премьер-лига 16:00 GMT
    2017-09-09 Ман Сити Этихад Стэдиум Премьер-лига 12:30 GMT
    проходные матчи

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  20. billy-talent 19.08.2017 19:27 # billy-talent
    Дайч перфекционист, сейчас начнет всех в гостях eбать и дома проёбывать.

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