"Ливерпуль" вырвал победу у "Пэлас" благодаря голу Мане

"Ливерпуль" одержал свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, дожав в домашних стенах "Кристал Пэлас" благодаря голу Садио Мане — 1:0.

После квалификационного матча Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" в минувший вторник главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, оказав доверие Эндрю Робертсону, Рагнару Клавану, Джо Гомесу, Джеймсу Милнеру и Даниэлю Старриджу. Трент Александер-Арнольд получил передышку, даже не попав в запас.



Наставник "орлов" Франк Де Бур отреагировал на домашнее поражение от "Хаддерсфилда" со счетом 0:3 двумя перестановками, причем обе оказались вынужденными. Вместо травмированных Джайро Ридевалда и Уилфрида Захи появились Джеймс Томкинс и Андрос Таунсенд.



Хозяева "Энфилда" получили прекрасную возможность открыть счет уже на 15-й минуте, когда после навеса Робертсона с левого фланга голкипер "Пэлас" Уэйн Хеннесси ошибся на выходе, и мяч прилетел прямо на голову Жоэлю Матипу, но тот пробил мимо пустых ворот.



Постепенно "Ливерпуль" обозначил свое преимущество, но таких явных моментов, как у Матипа, уже не имел. Игра несколько оживилась лишь перед перерывом, когда на удар Роберто Фирмино "орлы" ответили выстрелом Джейсона Панчеона — и тот, и другой голкипер оказались на высоте.



Во втором тайме "красные" стали гораздо нацеленнее на ворота, но на 55-й минуте "Пэлас" с лихвой перекрыл все полумоменты соперника. Рубен Лофтус-Чик вставил Клавана клоуном на правом краю штрафной площади, дошел до лицевой линии и отпасовал на Кристиана Бентеке, а тот простил свою бывшую команду, пробив с близкого расстояния мимо.



Все-таки гости смотрелись лучше, и на 66-й минуте их прорвало. Лука Миливоевич замешкался с выносом мяча от своей штрафной, в результате чего Садио Мане на скорости завладел снарядом и послал его мимо голкипера — 1:0.



Гол стал переломным моментом матча. "Ливерпуль" без проблем довел дело до победы, а "орлам" банально не хватило сил на финишный рывок.



"Ливерпулю" пришлось попотеть ради этой победы, однако во втором тайме команда Юргена Клоппа проявила завидную настойчивость и заслужила свой гол. На сей раз "красные" сыграли надежнее в обороне, однако реализуй Кристиан Бентеке свой момент, и все могло бы сложиться иначе.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче