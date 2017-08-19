Моуриньо доволен тем, как МЮ "прикончил игру"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил свою команду, которая смогла "прикончить игру" в выездном матче против "Суонси".

С трудом открыв счет в концовке первого тайма матча на "Либерти", "красные дьяволы" никак не могли развить свое преимущество. Однако в концовке "лебеди" были вынуждены раскрываться, чем "Юнайтед" немедленно воспользовался, отправив в ворота соперника еще три гола — 0:4. Моуриньо остался доволен тем, с какой уверенностью играла его команда.



"Мы контролировали игру на протяжении почти 90 минут — я не говорю всех 90 минут, потому что был момент, когда они имели шанс, а наша уверенность в себе немного снизилась. Сохраняя класс, спокойствие и надежность, мы ждали момента прикончить игру".



"Суонси" играл с пятью защитниками, и был момент, когда они почувствовали, что могут изменить игру. Когда они попытались это сделать, мы получили больше пространства и прикончили игру".



"Я чувствовал, что игра находится у нас под контролем. Если бы вы взглянули на меня, мой вид подтвердил бы это. Футбол есть футбол, и когда ты совершаешь ошибку, то можешь пропустить, потому я никогда не был совершенно расслаблен. У меня на скамейке были игроки, способные помочь".



"Мы играем с ощущением счастья. Ведя 1:0, ты всегда можешь пропустить — с моими командами подобное происходило так много раз. Нам нужно было закрыть дверь, отпустить лошадей на свободу, и мы это сделали", — сообщил Моуриньо BBC.