"Юнайтед" забил "Суонси" четыре безответных гола
"Манчестер Юнайтед" одержал вторую кряду победу с четырьмя безответными голами на старте нового сезона Премьер-Лиги, вслед за "Вест Хэмом" огорчив и "Суонси".
Относительно безголевого матча против "Саутгемптона" тренер "лебедей" Пол Клемент изменил схему, доверившись расстановке 5-3-2, а также ввел в старт полузащитника Роке Месу.
А вот стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 4:0 над "Вест Хэмом".
В первые девять минут команды лишь обменялись попаданиями в каркас ворот. Джордан Айю, пытаясь вырезать мяч на партнера, попал в ближнюю крестовину с острого угла. В ответ на это Фил Джонс пробил головой в перекладину после навеса Хуана Маты.
В дальнейшем "Юнайтед" без особого сопротивления держал мяч, но никак не мог преодолеть насыщенную оборону "Суонси". В одном из редких моментов Маркус Рэшфорд пытался прорваться по центру, но его попытка подсечь снаряд перед голкипером не увенчалась успехом.
И все-таки гостям удалось открыть счет перед самым перерывом. Поль Погба нанес мощный удар головой в перекладину после подачи углового, мяч заметался на линии ворот, а подоспевший Эрик Байи сыграл на добивании — 0:1.
Во втором тайме "дьяволы" продолжили доминировать в центре поля — их игра оставалась уверенной, но лишенной блеска. Стремление хозяев взвинтить темп и найти свободное пространство было тщетным.
Ближе к окончанию матча "Суонси" был вынужден рисковать, за что и поплатился. На 80-й минуте гости организовали контратаку, Генрих Мхитарян выкатил мяч в центр штрафной на свободного Ромелу Лукаку, а тот расстрелял голкипера — 0:2.
Спустя всего минуту счет и вовсе стал разгромным. Снова контратака, снова роскошный пас Мхитаряна, и удар Погба из пределов штрафной площади — 0:3.
Пока "лебеди" пытались оправиться от шока, "Юнайтед" провел еще одну контратаку. Антони Мартиаль, получив передачу от Погба, взял игру на себя, ворвался в штрафную и, улучшив свою позицию, неотразимо пробил мимо голкипера — 0:4.
Неожиданный провал "Суонси" в концовке матча позволил "Юнайтед" оформить вторую подряд победу со столь впечатляющим счетом, громко заявив о своих претензиях на этот сезон. "Дьяволам" пришлось гораздо тяжелее, чем против "Вест Хэма", однако на результат это не повлияло.
"Суонси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
19.08.2017 16:25
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Последние комментарии:
ЛФК против КП или чо-нить поинтереснее в 6 часов будет?
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Норм, нормально
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Матич уже второй тур к ряду пускает струю в пенсов.
Где там хоть ваш Бакайок? Хоть посмотреть на калеку..
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брайтон +1.5
борнмут х1
пэлас -4
саут х1
бернли х1
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Я прогнозировал чемпик Мюнайтеду в этом году.
У юнего лучшая полузащита в лиге. Хочешь выпускай быстрого ассистента М, хочешь играй с маленьким м, нужен рост есть на замену кучерявый М, нужны голы- есть под конец 80 миллионный м. Всё без потери качества. А в опорке здоровенный М. Только отвечайте без мата.
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англ тимы вполне могут в ЛЧ выстрелить. ставлю на 2-3 тимы в 1/4.
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идём на анбитн
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Ого Африку прорвало. Но ничего, станет попрохладней и сдуются.
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КП ебним. Фирмиша голясо и Старридж. Со стороны орлов Бентекек покарает.
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Крч хер навесайтед наш забьет с игры - или со стандарта или после ошибки Суонси. За 25 минут ни одной комбинации.
ясно, победа на шару
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Мане сегодня походу опять справа? Чего-то не айс игрока с одного фланга на другой швырять каждый матч.
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На 'дурачках' вылезли. ))
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Лукаку норм страйкер конечно, но всё же тупой.
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ахаха, матч не смотрел...аххаа, матич че иреру вытеснил, ирреру того, что > канте?
ирера ирера
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Стартовый состав: Миньоле, Гомес, Матип, Клаван, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Фирмино, Старридж.
ахахаха
мда
пздц
ахть
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величайший клуб англии вернулся,Сосать хейтеры
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все благодаря матичу, построил всю команду, блестящий игрок, особенно на фоне мукакова и покпа, голы забили но середняки, а матича как отпустили удивляюсь
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С победой мю. Чемпионская игра!
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мю гавно гавном, но голы делают.
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хуя бля помойка разошлась.
старт ожидаемый у моврика, календарь позволет
та же история, что и у пепа в прошлом сезоне
щас начнутся оды
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