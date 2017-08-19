"Юнайтед" забил "Суонси" четыре безответных гола

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" одержал вторую кряду победу с четырьмя безответными голами на старте нового сезона Премьер-Лиги, вслед за "Вест Хэмом" огорчив и "Суонси".

Относительно безголевого матча против "Саутгемптона" тренер "лебедей" Пол Клемент изменил схему, доверившись расстановке 5-3-2, а также ввел в старт полузащитника Роке Месу.

А вот стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 4:0 над "Вест Хэмом".

В первые девять минут команды лишь обменялись попаданиями в каркас ворот. Джордан Айю, пытаясь вырезать мяч на партнера, попал в ближнюю крестовину с острого угла. В ответ на это Фил Джонс пробил головой в перекладину после навеса Хуана Маты.

В дальнейшем "Юнайтед" без особого сопротивления держал мяч, но никак не мог преодолеть насыщенную оборону "Суонси". В одном из редких моментов Маркус Рэшфорд пытался прорваться по центру, но его попытка подсечь снаряд перед голкипером не увенчалась успехом.

И все-таки гостям удалось открыть счет перед самым перерывом. Поль Погба нанес мощный удар головой в перекладину после подачи углового, мяч заметался на линии ворот, а подоспевший Эрик Байи сыграл на добивании — 0:1.

Во втором тайме "дьяволы" продолжили доминировать в центре поля — их игра оставалась уверенной, но лишенной блеска. Стремление хозяев взвинтить темп и найти свободное пространство было тщетным.

Ближе к окончанию матча "Суонси" был вынужден рисковать, за что и поплатился. На 80-й минуте гости организовали контратаку, Генрих Мхитарян выкатил мяч в центр штрафной на свободного Ромелу Лукаку, а тот расстрелял голкипера — 0:2.

Спустя всего минуту счет и вовсе стал разгромным. Снова контратака, снова роскошный пас Мхитаряна, и удар Погба из пределов штрафной площади — 0:3.

Пока "лебеди" пытались оправиться от шока, "Юнайтед" провел еще одну контратаку. Антони Мартиаль, получив передачу от Погба, взял игру на себя, ворвался в штрафную и, улучшив свою позицию, неотразимо пробил мимо голкипера — 0:4.

Неожиданный провал "Суонси" в концовке матча позволил "Юнайтед" оформить вторую подряд победу со столь впечатляющим счетом, громко заявив о своих претензиях на этот сезон. "Дьяволам" пришлось гораздо тяжелее, чем против "Вест Хэма", однако на результат это не повлияло.

"Суонси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2017 16:25

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Последние комментарии:




  1. billy-talent 19.08.2017 16:46 # billy-talent
    ЛФК против КП или чо-нить поинтереснее в 6 часов будет?

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  2. mancityman 19.08.2017 16:46 # mancityman
    Норм, нормально

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  3. fc-oil 19.08.2017 16:45 # fc-oil
    Матич уже второй тур к ряду пускает струю в пенсов.
    Где там хоть ваш Бакайок? Хоть посмотреть на калеку..

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  4. mdfjvnlabngmlas 19.08.2017 16:45 # mdfjvnlabngmlas
    брайтон +1.5
    борнмут х1
    пэлас -4
    саут х1
    бернли х1

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  5. shearer1 19.08.2017 16:44 # shearer1
    Я прогнозировал чемпик Мюнайтеду в этом году.
    У юнего лучшая полузащита в лиге. Хочешь выпускай быстрого ассистента М, хочешь играй с маленьким м, нужен рост есть на замену кучерявый М, нужны голы- есть под конец 80 миллионный м. Всё без потери качества. А в опорке здоровенный М. Только отвечайте без мата.

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  6. spartan 19.08.2017 16:44 # spartan
    англ тимы вполне могут в ЛЧ выстрелить. ставлю на 2-3 тимы в 1/4.

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  7. tvinkovod 19.08.2017 16:44 # tvinkovod
    идём на анбитн

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  8. panzer 19.08.2017 16:43 # panzer
    Ого Африку прорвало. Но ничего, станет попрохладней и сдуются.

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  9. webb 19.08.2017 16:41 # webb
    КП ебним. Фирмиша голясо и Старридж. Со стороны орлов Бентекек покарает.

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  10. thegodfather 19.08.2017 16:40 # thegodfather
    Крч хер навесайтед наш забьет с игры - или со стандарта или после ошибки Суонси. За 25 минут ни одной комбинации.



    ясно, победа на шару

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  11. sausage 19.08.2017 16:39 # sausage
    Мане сегодня походу опять справа? Чего-то не айс игрока с одного фланга на другой швырять каждый матч.

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  12. asnural 19.08.2017 16:39 # asnural
    На 'дурачках' вылезли. ))

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  13. sausage 19.08.2017 16:37 # sausage
    Лукаку норм страйкер конечно, но всё же тупой.

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  14. thegodfather 19.08.2017 16:36 # thegodfather
    ахаха, матч не смотрел...аххаа, матич че иреру вытеснил, ирреру того, что > канте?


    ирера ирера

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  15. electric 19.08.2017 16:35 # electric
    Стартовый состав: Миньоле, Гомес, Матип, Клаван, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Фирмино, Старридж.
    ахахаха
    мда
    пздц
    ахть

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  16. rap-woiska 19.08.2017 16:34 # rap-woiska
    величайший клуб англии вернулся,Сосать хейтеры

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  17. osivori 19.08.2017 16:33 # osivori
    все благодаря матичу, построил всю команду, блестящий игрок, особенно на фоне мукакова и покпа, голы забили но середняки, а матича как отпустили удивляюсь

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  18. webb 19.08.2017 16:33 # webb
    С победой мю. Чемпионская игра!

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  19. wengerrrro 19.08.2017 16:33 # wengerrrro
    мю гавно гавном, но голы делают.

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  20. thegodfather 19.08.2017 16:31 # thegodfather
    хуя бля помойка разошлась.
    старт ожидаемый у моврика, календарь позволет
    та же история, что и у пепа в прошлом сезоне

    щас начнутся оды

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