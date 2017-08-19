"Юнайтед" забил "Суонси" четыре безответных гола

"Манчестер Юнайтед" одержал вторую кряду победу с четырьмя безответными голами на старте нового сезона Премьер-Лиги, вслед за "Вест Хэмом" огорчив и "Суонси".

Относительно безголевого матча против "Саутгемптона" тренер "лебедей" Пол Клемент изменил схему, доверившись расстановке 5-3-2, а также ввел в старт полузащитника Роке Месу.



А вот стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 4:0 над "Вест Хэмом".



В первые девять минут команды лишь обменялись попаданиями в каркас ворот. Джордан Айю, пытаясь вырезать мяч на партнера, попал в ближнюю крестовину с острого угла. В ответ на это Фил Джонс пробил головой в перекладину после навеса Хуана Маты.



В дальнейшем "Юнайтед" без особого сопротивления держал мяч, но никак не мог преодолеть насыщенную оборону "Суонси". В одном из редких моментов Маркус Рэшфорд пытался прорваться по центру, но его попытка подсечь снаряд перед голкипером не увенчалась успехом.



И все-таки гостям удалось открыть счет перед самым перерывом. Поль Погба нанес мощный удар головой в перекладину после подачи углового, мяч заметался на линии ворот, а подоспевший Эрик Байи сыграл на добивании — 0:1.



Во втором тайме "дьяволы" продолжили доминировать в центре поля — их игра оставалась уверенной, но лишенной блеска. Стремление хозяев взвинтить темп и найти свободное пространство было тщетным.



Ближе к окончанию матча "Суонси" был вынужден рисковать, за что и поплатился. На 80-й минуте гости организовали контратаку, Генрих Мхитарян выкатил мяч в центр штрафной на свободного Ромелу Лукаку, а тот расстрелял голкипера — 0:2.



Спустя всего минуту счет и вовсе стал разгромным. Снова контратака, снова роскошный пас Мхитаряна, и удар Погба из пределов штрафной площади — 0:3.



Пока "лебеди" пытались оправиться от шока, "Юнайтед" провел еще одну контратаку. Антони Мартиаль, получив передачу от Погба, взял игру на себя, ворвался в штрафную и, улучшив свою позицию, неотразимо пробил мимо голкипера — 0:4.



Неожиданный провал "Суонси" в концовке матча позволил "Юнайтед" оформить вторую подряд победу со столь впечатляющим счетом, громко заявив о своих претензиях на этот сезон. "Дьяволам" пришлось гораздо тяжелее, чем против "Вест Хэма", однако на результат это не повлияло.



"Суонси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче