Конте объяснился перед Почеттино за свои слова об амбициях "Тоттенхэма"

Антонио Конте и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его коллега из "Челси" Антонио Коне объяснил ему свои негативные комментарии по поводу амбиций "шпор".

В прошлом месяце итальянский специалист достаточно резко высказался по поводу своих соседей, заявив, что не видит у "Тоттенхэма" амбиций топ-клуба.

Антонио отмечал, что "шпоры" не совершают дорогостоящих приобретений, а незавоевание титула или непопадание в Лигу Чемпионов не станет для них трагедией. Однако на прошлой неделе во время традиционной встречи тренеров Премьер-Лиги Конте пришлось лично объясниться перед Почеттино.

"На прошлой неделе у нас была возможность немного поговорить, и он очень четко высказал мне свою точку зрения. Он постарался объяснить, что хотел сказать, потому что иногда заголовки не передают твои слова. Он объяснил это мне, и это не так важно".

"Я уважаю его и "Челси", но теперь пришло время играть и доказывать, что мы лучше. Матч против чемпиона — это всегда вызов", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Конте, Почеттино, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2017 16:00

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  1. stakhanov 19.08.2017 16:33 # stakhanov
    писда синему гамну

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  2. mdfjvnlabngmlas 19.08.2017 16:28 # mdfjvnlabngmlas
    ахпвхпхвапва
    на классе прогнулся, настоящий пинс.

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  3. mancunia-planet 19.08.2017 16:26 # mancunia-planet
    норм фото

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  4. wengerrrro 19.08.2017 16:24 # wengerrrro
    ахаха лол псина ссыкливая

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