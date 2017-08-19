Конте объяснился перед Почеттино за свои слова об амбициях "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его коллега из "Челси" Антонио Коне объяснил ему свои негативные комментарии по поводу амбиций "шпор".
В прошлом месяце итальянский специалист достаточно резко высказался по поводу своих соседей, заявив, что не видит у "Тоттенхэма" амбиций топ-клуба.
Антонио отмечал, что "шпоры" не совершают дорогостоящих приобретений, а незавоевание титула или непопадание в Лигу Чемпионов не станет для них трагедией. Однако на прошлой неделе во время традиционной встречи тренеров Премьер-Лиги Конте пришлось лично объясниться перед Почеттино.
"На прошлой неделе у нас была возможность немного поговорить, и он очень четко высказал мне свою точку зрения. Он постарался объяснить, что хотел сказать, потому что иногда заголовки не передают твои слова. Он объяснил это мне, и это не так важно".
"Я уважаю его и "Челси", но теперь пришло время играть и доказывать, что мы лучше. Матч против чемпиона — это всегда вызов", — цитирует Почеттино Sky Sports.
19.08.2017 16:00
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писда синему гамну
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ахпвхпхвапва
на классе прогнулся, настоящий пинс.
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норм фото
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ахаха лол псина ссыкливая
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