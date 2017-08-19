Коста хотел покинуть "Челси" еще прошлым летом

Диего Коста и Антонио Конте Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что хотел покинуть лондонский клуб в первый же день работы Антонио Конте на "Стэмфорд Бридж".

Накануне Конте в голос рассмеялся с обвинений испанца в том, что "Челси" относится к нему, как к преступнику. Антонио попросил нападающего не забывать, что произошло в клубе по ходу чемпионского сезона.

В ответ Коста обратился к изданию Marca с очередным заявлением в адрес итальянского тренера. По словам Диего, он просил Конте отпустить его в "Атлетико" в первый же день тренера на "Стэмфорд Бридж".

"Когда Конте только приступил к работе, я сказал ему, что хочу уйти в "Атлетико". Он был явно расстроен, но даже не посмотрел на меня. К счастью, конфликта не произошло – с самого старта сезона я начал забивать голы и приносить пользу", - сообщил Коста.



Метки Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.08.2017 15:00

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  1. psycho1 19.08.2017 15:02 # psycho1
    "хотел покинуть лондонский клуб в первый же день работы Антонио Конте"

    почему я не удивлён? Там наверное вся команда сразу захотела свалить.

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  2. fc-zenit 19.08.2017 15:02 # fc-zenit
    Отправить cyку в Зенит!

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