Коста хотел покинуть "Челси" еще прошлым летом

Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что хотел покинуть лондонский клуб в первый же день работы Антонио Конте на "Стэмфорд Бридж".

Накануне Конте в голос рассмеялся с обвинений испанца в том, что "Челси" относится к нему, как к преступнику. Антонио попросил нападающего не забывать, что произошло в клубе по ходу чемпионского сезона.



В ответ Коста обратился к изданию Marca с очередным заявлением в адрес итальянского тренера. По словам Диего, он просил Конте отпустить его в "Атлетико" в первый же день тренера на "Стэмфорд Бридж".



"Когда Конте только приступил к работе, я сказал ему, что хочу уйти в "Атлетико". Он был явно расстроен, но даже не посмотрел на меня. К счастью, конфликта не произошло – с самого старта сезона я начал забивать голы и приносить пользу", - сообщил Коста.