Конте: "Только через четыре года "Челси" станет лучшим клубом в мире"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "синие" могут стать лучшим клубом в мире, только если ему дадут четыре года на построение боеспособной команды.

С первой же попытки Конте удалось выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги, опередив ближайшего преследователя на 7 очков. Среди иностранных таким достижением могут похвастать лишь Жозе Моуриньо и Мануэль Пеллегрини.



Попытка сделать из "Челси" лучший клуб мира видится Антонио куда более сложной задачей. Конте уверен, что "синим" это под илу только в одном случае: если владелец Роман Абрамович даст ему четыре года на победу в Лиге Чемпионов.



"Нам нужно время. Сколько именно? Думаю, четыре года, не меньше. Чтобы побороться за победу в Лиге Чемпионов и стать лучшим клубом на планете, требуется терпение", - цитирует Конте издание Daily Mail.