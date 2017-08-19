Конте: "Только через четыре года "Челси" станет лучшим клубом в мире"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "синие" могут стать лучшим клубом в мире, только если ему дадут четыре года на построение боеспособной команды.
С первой же попытки Конте удалось выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги, опередив ближайшего преследователя на 7 очков. Среди иностранных таким достижением могут похвастать лишь Жозе Моуриньо и Мануэль Пеллегрини.
Попытка сделать из "Челси" лучший клуб мира видится Антонио куда более сложной задачей. Конте уверен, что "синим" это под илу только в одном случае: если владелец Роман Абрамович даст ему четыре года на победу в Лиге Чемпионов.
"Нам нужно время. Сколько именно? Думаю, четыре года, не меньше. Чтобы побороться за победу в Лиге Чемпионов и стать лучшим клубом на планете, требуется терпение", - цитирует Конте издание Daily Mail.
19.08.2017 14:00
Просмотров: 1247
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Билив
(ответить)
Дай бог ему порулить ещё 4 года. Надоела уже чехарда.
(ответить)
аахаха сука, какое же он ничтожество
выбивает себе контракт пожирней
(ответить)
привет ноулайферы
(ответить)
Именно по-этому он хотел подписать 30-ти летних Боннуччи и Кандреву.
Когда они покинули б клуб - он стал бы лучшим на планете))
(ответить)
сам терпила и требует терпеть
(ответить)
Антонио Антонио Антонио!
(ответить)
Аве Гений! Удачи Антонио!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий