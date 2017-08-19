Конте: "Только через четыре года "Челси" станет лучшим клубом в мире"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "синие" могут стать лучшим клубом в мире, только если ему дадут четыре года на построение боеспособной команды.

С первой же попытки Конте удалось выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги, опередив ближайшего преследователя на 7 очков. Среди иностранных таким достижением могут похвастать лишь Жозе Моуриньо и Мануэль Пеллегрини.

Попытка сделать из "Челси" лучший клуб мира видится Антонио куда более сложной задачей. Конте уверен, что "синим" это под илу только в одном случае: если владелец Роман Абрамович даст ему четыре года на победу в Лиге Чемпионов.

"Нам нужно время. Сколько именно? Думаю, четыре года, не меньше. Чтобы побороться за победу в Лиге Чемпионов и стать лучшим клубом на планете, требуется терпение", - цитирует Конте издание Daily Mail.


Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.08.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1247

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  1. joker08 19.08.2017 14:43 # joker08
    Билив

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  2. ganinilyha 19.08.2017 14:31 # ganinilyha
    Дай бог ему порулить ещё 4 года. Надоела уже чехарда.

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  3. melwood-lfc 19.08.2017 14:21 # melwood-lfc
    аахаха сука, какое же он ничтожество
    выбивает себе контракт пожирней

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  4. electric 19.08.2017 14:06 # electric
    привет ноулайферы

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  5. southamptonx 19.08.2017 14:05 # southamptonx
    Именно по-этому он хотел подписать 30-ти летних Боннуччи и Кандреву.
    Когда они покинули б клуб - он стал бы лучшим на планете))

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  6. manutd-20champ 19.08.2017 14:03 # manutd-20champ
    сам терпила и требует терпеть

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  7. farot 19.08.2017 14:02 # farot
    Антонио Антонио Антонио!

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  8. fc-zenit 19.08.2017 14:01 # fc-zenit
    Аве Гений! Удачи Антонио!

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