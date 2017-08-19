Моуринью уверен, что Мартиаля прорвет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что этот сезон будет лучшим для Антони Мартиаля на "Олд Траффорд".

Если под руководством Луи Ван Галя француз имел постоянную практику и блистал на левом фланге "Юнайтед", то после назначения Моуриньо вингер откровенно затух.



Ожидалось, что этим летом португалец укажет Мартиалю на выход, однако даже желание усилить фланг не повлияло на мнение Жозе. Особенный уверен, что в этом сезоне Антони придет в себя и докажет свою ценность для МЮ.



"Я верю в Антони и почти не сомневаюсь, что он окажется среди тех, кто проведет этот сезон лучше предыдущего. Я смотрю на некоторых парней и уверен, что они прибавят и сделают шаг вперед. Антони однозначно в их числе."



"Что касается потенциального новичка, то мне нужен чистый латераль, который может сыграть в схеме с тремя защитниками и покрывать весь край. Такого игрока у нас просто нет", - цитирует Моуриньо Sky Sports.