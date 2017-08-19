Почеттино требует еще трех новичков

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассчитывает приобрести еще трех игроков до закрытия трансферного окна.

Только в середине августа лондонский клуб совершил свое первое приобретение, оформив покупку бывшего защитника "Аякса" Давинсона Санчеса за 42 миллиона фунтов.



На этом "шпоры" не собираются сворачивать трансферную кампанию. Более того, в остатке августа Почеттино намерен приобрести еще трех игроков, одним из которых должен стать Росс Баркли из "Эвертона".



"В идеале я хотел бы четырех новичков, но проще сказать, чем сделать. Нам нужно для этого время, хотя мы постоянно стараемся подписать трех-четырех игроков. Важно лишь как следует оценить потенциальных новичков".



"В любом случае у нас сильный коллектив, а клуб прививает хорошие привычки и правильную философию. Именно поэтому нам тяжело найти игрока, который бы соответствовал подобному профилю", - цитирует Почеттино Daily Mail.