Почеттино требует еще трех новичков
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассчитывает приобрести еще трех игроков до закрытия трансферного окна.
Только в середине августа лондонский клуб совершил свое первое приобретение, оформив покупку бывшего защитника "Аякса" Давинсона Санчеса за 42 миллиона фунтов.
На этом "шпоры" не собираются сворачивать трансферную кампанию. Более того, в остатке августа Почеттино намерен приобрести еще трех игроков, одним из которых должен стать Росс Баркли из "Эвертона".
"В идеале я хотел бы четырех новичков, но проще сказать, чем сделать. Нам нужно для этого время, хотя мы постоянно стараемся подписать трех-четырех игроков. Важно лишь как следует оценить потенциальных новичков".
"В любом случае у нас сильный коллектив, а клуб прививает хорошие привычки и правильную философию. Именно поэтому нам тяжело найти игрока, который бы соответствовал подобному профилю", - цитирует Почеттино Daily Mail.
19.08.2017 12:00
Просмотров: 1160
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ебырь челси и конте
(ответить)
норм. не то что терпила из КФК
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий