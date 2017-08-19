Моуриньо не считает "Юнайтед" лучшей командой в Англии

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался признать свою команду фаворитом нового сезона Премьер-Лиги.

В первом туре, пожалуй, именно "красные дьяволы" показали наиболее убедительную игру, отправив в ворота "Вест Хэма" четыре безответных мяча. Однако Моуриньо не хочет обманывать себя и не считает "Юнайтед" лучшей командой в стране.



"Я слишком опытен и тверд, чтобы лишиться своей дисциплины, своего постоянства и думать, что победа 4:0 делает нас лучшей командой в стране, фаворитами или командой мечты".



"Мы не фавориты, мы не команда мечты. Мы просто команда, которая обладает большей уверенностью, чем в прошлом сезоне, которая дольше работает вместе, но я спокоен".



"Глядя на последний матч, мне нравятся очень, очень многие вещи, но наша задача — не повторить этот результат, ведь 4:0 сложно повторить в Премьер-Лиге, а повторить игру того же рода".



"У нас была хорошая тактическая дисциплина, мы сохранили свои ворота на замке, играли в хороший футбол, хорошо двигались в атаке и забили голы. Поведя 1:0, мы не остановились, продолжая стараться забить еще и играть хорошо".



"Но это только начало. В прошлом сезоне мы имели девять очков после трех первых матчей, но финишировали шестыми", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.