Венгер восхищается физической силой Колашинаца

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал своего новичка Сеада Колашинаца, возможно, сильнейшим игроком, с которым ему только довелось работать.

24-летний босниец, подписанный свободным агентом, очень неплохо освоился в команде Венгера. Уверенно сыграв против "Челси" и "Лестера", Колашинац имеет все шансы выйти с первых минут на субботний матч Премьер-Лиги против "Стоука".



Ожидается, что против "гончаров", которых Венгер в 2010 году назвал "регбийной командой", Сеад сыграет вингбека. Арсен надеется, что Колашинац использует свое преимущество в мощи над соперниками.



"Возможно, он сильнейший игрок, с которым мне довелось поработать, он силен от природы. Он довольно неплохо использует силу своего тела и делает это без грубости. Когда он вступает в единоборство, то не кажется, что он фолит. Он просто использует силу своего тела".



"Думаю, мы совершили хорошее приобретение, потому что его контракт в Германии истекал. Наблюдая за ним, я убедился, что он обладает мастерством. Я провел с ним встречу и увидел хороший дух и хороший настрой, поэтому мы сделали ему предложение без колебаний".



"Это хорошая сделка, потому что она позволяет тебе разделить стоимость другого игрока пополам. Он достался нам бесплатно, поэтому мы словно купили двух игроков по 25 миллионов фунтов, а не одного за 50", — цитирует Венгера The Telegraph.