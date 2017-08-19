Моуриньо готов обойтись без четвертого новичка

Жозе Моуриньо и Эд Вудворд Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что уже не надеется совершить свое четвертое приобретение этим летом.

В это трансферное окно "красные дьяволы" потратили более 150 миллионов фунтов на защитника Виктора Линделефа, опорника Неманью Матича и нападающего Ромелу Лукаку. И хотя Моуриньо не скрывает своего желания заполучить еще и вингера, шансы на это минимальны.

"Я не думаю, что мы еще кого-нибудь купим, если не случится что-нибудь неожиданное и не заставит нас вернуться на рынок. Конечно, я говорил мистеру Вудворду (исполнительному директору МЮ), что рассчитываю на четырех игроков, но также я сказал ему: "Расслабься, никакого давления с моей стороны, поступай так, как будет лучше всего для клуба".

"Мы снова объединим усилия в следующее трансферное окно, в январе, и затем следующим летом, поэтому я совершенно не оказываю давления. Я доволен имеющимся составом, и я готов играть без четвертого новичка".

"Если наша работа на трансферном рынке этим летом уже окончена, то для меня это нормально. Я готов", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 660

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 19.08.2017 09:39 # akadam
    Не стоит верить. Продавливает трансфер таким образом.

    (ответить)

  2. rollik707 19.08.2017 09:20 # rollik707
    Траллить скум Маур умел всегда!

    (ответить)

  3. reeker 19.08.2017 09:17 # reeker
    Терпила.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: