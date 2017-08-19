Моуриньо готов обойтись без четвертого новичка
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что уже не надеется совершить свое четвертое приобретение этим летом.
В это трансферное окно "красные дьяволы" потратили более 150 миллионов фунтов на защитника Виктора Линделефа, опорника Неманью Матича и нападающего Ромелу Лукаку. И хотя Моуриньо не скрывает своего желания заполучить еще и вингера, шансы на это минимальны.
"Я не думаю, что мы еще кого-нибудь купим, если не случится что-нибудь неожиданное и не заставит нас вернуться на рынок. Конечно, я говорил мистеру Вудворду (исполнительному директору МЮ), что рассчитываю на четырех игроков, но также я сказал ему: "Расслабься, никакого давления с моей стороны, поступай так, как будет лучше всего для клуба".
"Мы снова объединим усилия в следующее трансферное окно, в январе, и затем следующим летом, поэтому я совершенно не оказываю давления. Я доволен имеющимся составом, и я готов играть без четвертого новичка".
"Если наша работа на трансферном рынке этим летом уже окончена, то для меня это нормально. Я готов", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
19.08.2017 09:00
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Не стоит верить. Продавливает трансфер таким образом.
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Траллить скум Маур умел всегда!
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Терпила.
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