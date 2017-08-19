"Сити" не будет переплачивать за Эванса

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал ясно понять, что его клуб не собирается переплачивать за защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса.

На текущей неделе стало известно, что "дрозды" отклонили предложение "горожан" в 18 миллионов фунтов о покупке Эванса. Наставник клуба с "Хоторнс" Тони Пьюлис уже заявил, что не хочет терять своего капитана.



The Guardian ожидает, что в скором времени "Сити" вернется с улучшенным до 25 млн. фунтов предложением, но и этого может оказаться мало для приобретения воспитанника "Манчестер Юнайтед".



По слухам, "Вест Бромвич" готов отпустить Джонни только за 35 млн. фунтов, но эта сумма видится чрезмерной "горожанам", ведь игроку сборной Северной Ирландии уже 29, и он будет иметь невысокую цену для последней перепродажи. Гвардиола не расстроится, если этот трансфер сорвется.



"Мы стараемся как можно лучше укомплектовать состав на этот длинный сезон. Посмотрим, что произойдет в остатке окна. Если нам суждено остаться с имеющимися прямо сейчас игроками, мы будем счастливы. Если кто-нибудь придет, мы тоже будем счастливы. Я знаю, как хорошо этот клуб трудится с момента моего прихода, и мы делаем все, что в наших силах. Иногда это возможно, иногда нет. Мне больше нечего сказать".



"Он (Эванс) — игрок "Вест Бромвича". И пока ничего не изменилось. Тони Пьюлис дал четко понять, что здесь не о чем говорить", — сообщил Гвардиола.