Моуриньо согласен закрывать трансферное окно до старта сезона

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поддержал идею закрывать трансферное окно для клубов Премьер-Лиги до старта сезона.

Уже в сентябре боссы клубов Премьер-Лиги проголосуют за предложение закрывать летнее трансферное окно за одну неделю до старта сезона. По информации The Telegraph, среди немногочисленных противников этой идеи значатся "Юнайтед" и "Уотфорд".



Однако на пресс-конференции в пятницу Моуриньо высказал свою персональную точку зрения на этот счет, поддержав мнение большинства.



"Мое мнение таково, что мы должны адаптироваться к любой ситуации, какой бы они ни была. Но будучи футбольным тренером, я предпочитаю, чтобы окно закрывалось как можно раньше, и чтобы каждый понимал, какими игроками они будут обладать. Это заставит заключать сделки раньше, и никто не захочет ждать до последней недели".



"Тогда бы мы избежали ситуации, при которой первый матч игрок проводит за одну команду, а второй — за другую. Говорят, мы будем рисковать потерей игроков в заключительные недели лета, если другие лиги не поступят так же, но спросите себя, многие ли клубы достаточно могущественны, чтобы покупать лучших игроков Премьер-Лиги?"



"Ответ: нет, их не много, поэтому риск минимален. Но даже в случае с этими могущественными клубами, они будут понимать, что после старта сезона мы уже не сможем покупать игроков, поэтому мы не будем продавать. Если они заинтересованы в игроках из Премьер-Лиги, тогда им придется успевать до дедлайна. Повторюсь: будучи футбольным тренером, я бы хотел закрывать окно до первого матча", — цитирует Моуриньо официальный веб-сайт "Юнайтед".