2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 19 августа семью поединками стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

СУОНСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" великолепно начал сезон, без каких-либо проблем разобравшись с "Вест Хэмом". У подопечных Жозе Моуриньо получалось абсолютно все, и будет сюрпризом, если им не удастся набрать три очка в гостях у "Суонси", который теперь учится строить игру без Гульфи Сигурдссона. "Лебеди" пропускали в каждой из 14 последних встреч с "красными дьяволами" — эта серия берет отсчет с безголевой ничьи в декабре 1982.



Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте уже возобновил тренировки, но играть еще не готов. Капитана Леона Бриттона беспокоит спина.



В лазарете "Юнайтед" остаются Люк Шоу, Маркос Рохо и Эшли Янг. Виктор Линделеф проходит адаптацию вдали от футбольного поля.



САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Изначально данный матч должен был состояться в Лондоне, однако Олимпийский стадион еще не готов к игре в футбол после Чемпионата Мира по легкой атлетике. Таким образом, провалившийся на "Олд Траффорд" "Вест Хэм" вынужден совершить выезд на "Сент Мэри" в надежде реабилитироваться перед своими болельщиками, которые возлагают большие надежды на команду Славена Билича после впечатляющей трансферной кампании. Что касается "Саутгемптона", то это будет первый поединок после смены хозяина клуба. Можно не сомневаться, что китайский бизнесмен Чжишен Гаон не пропустит эту игру. В шести последних домашних матчах против "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги "святые" ни разу не забивали более одного гола.



Защитник "Саутгемптона" Райан Бертран оправился после ушиба, полученного против "Суонси". Виргил Ван Дейк продолжает конфликтовать с клубом и на поле не появится.



"Вест Хэм" приветствует возвращение в строй Мичейла Антонио, оправившегося после операции на задней поверхности бедра. Шейху Куяте, Мануэль Лансини и Энди Кэрролл едва приступили к тренировкам.



ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



Если отстраниться от ситуации с Филиппе Коутиньо, то этот сезон "Ливерпуль" начал в прежней манере: с большими проблемами в обороне и грозной атакой. А вот "Кристал Пэлас" на старте кампании предстал совершенно беспомощной командой, в домашних стенах с треском уступив новичку Премьер-Лиги "Хаддерсфилду" — 0:3. Франку Де Буру нужно подумать, как срочно улучшить игру, иначе кресло под ним закачается еще до закрытия трансферного окна. У "орлов" есть шанс стать первой гостевой командой, выигравшей четыре матча на "Энфилде" подряд в рамках высшего дивизиона, со времен "Арсенала" в декабре 1935.



Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж полностью восстановился после травмы бедра. Готов к дебюту Эндрю Робертсон. Натаниэль Клайн, Филиппе Коутиньо и Адам Лаллана остаются в лазарете.



На месяц с травмой колена выбыл вингер "Пэлас" Уилфрид Заха. Джеймс Макартур и Йоан Кабайе надеются решить свои проблемы со здоровьем к субботе.



ЛЕСТЕР — БРАЙТОН 17:00



"Лестер" не должен печалиться из-за поражения 4:3 в матче первого тура против "Арсенала", потому что показал вполне достойную игру. Вместе с тем "лисы" обязаны набирать три очка в домашней встрече с новичком, потому что дальше их ждут тяжелейшие встречи с "Манчестер Юнайтед" и "Челси". "Брайтон" был достаточно упорен против "Манчестер Сити" неделю назад, но в конце концов оказался уверенно побежден. В сезоне 2013/14, когда "Лестер" выиграл Чемпионшип, "Брайтон" одержал победы в обеих встречах.



Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо отправлен к профильному доктору из-за проблем с пальцем ноги. Роберт Хут, Нампалис Менди, Данни Дринкуотер и Висенте Иборра по-прежнему травмированы.



"Брайтон" потерял с травмой задней поверхности бедра Иззи Брауна.



БЕРНЛИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 17:00



Старт нового сезона вышел для "Бернли" просто сказочным. Команда, которая была по-настоящему беспомощной на выезде в прошлой кампании, одержала победу в гостях у чемпиона и забила три гола, вдобавок выведя соперника из равновесия и спровоцировав на два удаления. "Вест Бромвич" тоже начал с победы, хотя и менее убедительной, вновь продемонстрировав свое умение реализовывать стандартные положения. Обе встречи соперников в рамках Премьер-Лиги на "Терф Мур" завершились со счетом 2:2.



Ожидается, что стартовый состав "Бернли" не изменится. Фил Бардсли еще не набрал оптимальную форму, а Дин Марни по-прежнему травмирован.



"Вест Бромвич" сможет задействовать своего опытного новичка Гарета Бэрри, но Гарет Макаули и Джеймс Моррисон вне игры. Джонни Эванс, ставший трансферной целью для "Манчестер Сити", имеет определенные проблемы с задней поверхностью бедра.



БОРНМУТ — УОТФОРД 17:00



"Борнмут" и "Уотфорд" вместе повысились из Чемпионшипа в 2015 году и с тех пор не могут выявить победителя в очных встречах. В субботу главный тренер "вишенок" Эдди Хау будет ждать от своей команды реакции на минимальное поражение от "Борнмута", тогда как "шершни" постараются развить тот футбол, который они показали в первом тайме матча против "Ливерпуля" (3:3). Шесть из семи последних встреч этих команд завершились вничью — включая все четыре в Премьер-Лиге.



Нападающий Джермейн Дефо оправился после травмы паха и должен выйти в стартовом составе "Борнмута". Саймону Фрэнсису предстоит фитнес-тест.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини возобновил тренировки после операции на пахе и может получить несколько минут. Дарил Янмат, Юнес Кабул и Роберто Перейра травмированы.



СТОУК — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



"Стоук", наверняка, не хочет повторить старт прошлого сезона, когда в семи первых матчах набрал только три очка. Однако свой поединок прошлого уикенда против "Эвертона" "гончары" проиграли (1:0), а теперь лицом к лицу сталкиваются с "Арсеналом", который тоже жаждет извлечь урок из своих предыдущих ошибок и взять сильный старт. В пяти последних встречах команд "канониры" ни разу не уступили, одержав четыре победы и пропустив только два гола.



К дебюту за "Стоук" готов арендованный у ПСЖ Хесе Родригес, которого Марк Хьюз назвал "элитным игроком". Стивен Айрланд и Ибрагим Афеллай по-прежнему в лазарете.



"Арсенал" снова может рассчитывать на Пера Мертезакера, Шкодрана Мустафи и Франсиса Кокелена. Алексис Санчес продолжает набирать форму на тренировках, а Лоран Косьелни все еще дисквалифицирован.