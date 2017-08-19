"Тоттенхэм" не может удовлетворить запросы Алдервейрелда

Тоби Алдервейрелд Переговоры между "Тоттенхэмом" и защитником Тоби Алдервейрелдом о новом контракте зашли в тупик. Высока вероятность, что бельгиец не продлит сотрудничество со "шпорами".

Как известно, действующий контракт 28-летнего Алдервейрелда истекает уже через два года. "Шпоры" имеют опцию автоматического продления сделки еще на 12 месяцев, но рассчитывают склонить игрока к более долгосрочному сотрудничеству.

По информации Daily Mail, пока лондонский клуб далек от решения этой задачи: переговоры с Тоби и его представителями зашли в тупик. Главная причина скрывается за финансовыми аппетитами игрока, к которому давно приковано внимание "Манчестер Сити".

Сообщается, что Алдервейрелд хочет зарабатывать свыше 100 тысяч фунтов в неделю и стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма" наряду с Уго Льорисом и Харри Кейном. Председатель "шпор" Даниэль Леви в свою очередь не намерен рушить структуру зарплат – самую скромную среди топ-клубов Премьер-Лиги.



Метки Алдервейрелд, контракты, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 19.08.2017 00:05

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  1. reeker 19.08.2017 01:56 # reeker
    Скоро все топы убегут из курятника.

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  2. manutd-20champ 19.08.2017 00:54 # manutd-20champ
    тикай, зарабатывай на пенсию в другом месте. даром ноги ломать за маланца не дело.

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  3. edgarkuznetsov 19.08.2017 00:31 # edgarkuznetsov
    3 года по контракту как бы

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  4. gerrard08 19.08.2017 00:28 # gerrard08
    я уж начал думать что они там реально секта какая-то.

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  5. chebrec 19.08.2017 00:08 # chebrec
    за лишнее бабло тх удавится

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