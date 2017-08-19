"Тоттенхэм" не может удовлетворить запросы Алдервейрелда
Переговоры между "Тоттенхэмом" и защитником Тоби Алдервейрелдом о новом контракте зашли в тупик. Высока вероятность, что бельгиец не продлит сотрудничество со "шпорами".
Как известно, действующий контракт 28-летнего Алдервейрелда истекает уже через два года. "Шпоры" имеют опцию автоматического продления сделки еще на 12 месяцев, но рассчитывают склонить игрока к более долгосрочному сотрудничеству.
По информации Daily Mail, пока лондонский клуб далек от решения этой задачи: переговоры с Тоби и его представителями зашли в тупик. Главная причина скрывается за финансовыми аппетитами игрока, к которому давно приковано внимание "Манчестер Сити".
Сообщается, что Алдервейрелд хочет зарабатывать свыше 100 тысяч фунтов в неделю и стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма" наряду с Уго Льорисом и Харри Кейном. Председатель "шпор" Даниэль Леви в свою очередь не намерен рушить структуру зарплат – самую скромную среди топ-клубов Премьер-Лиги.
19.08.2017 00:05
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Скоро все топы убегут из курятника.
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тикай, зарабатывай на пенсию в другом месте. даром ноги ломать за маланца не дело.
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3 года по контракту как бы
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я уж начал думать что они там реально секта какая-то.
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за лишнее бабло тх удавится
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