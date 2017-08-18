"Вест Бромвич" обратился насчет Мамаду Сако

Мамаду Сако "Вест Бромвич" сделал запрос относительно опального защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако.

Несмотря на блестящую игру за "Кристал Пэлас" во второй половине прошлого сезона на правах аренды, будущее Мамаду находится в подвешенном состоянии: у Сако по-прежнему нет перспектив в команде Юргена Клоппа, а "орлам" он не по карману.

"Ливерпуль" открыт к предложениям насчет 27-летнего француза, однако до сих пор установленная цена в 30 миллионов фунтов отпугивала потенциальных покупателей — но не отпугнула "Вест Бромвич", который в скором времени может лишиться Джонни Эванса, ставшего целью для "Манчестер Сити".

Как стало известно Sky Sports, "дрозды" уже сделали свой запрос насчет Сако и теперь раздумывают над тем, чтобы выдвинуть предложение о покупке.

Liverpool Echo добавляет, что предпочтением для самого Сако является возвращение в "Кристал Пэлас", однако пока новый тренер "орлов" Франк Де Бур не проявил никакого интереса к экс-игроку ПСЖ.


Метки Вест Бромвич, Ливерпуль, Сако

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. fc-zenit 18.08.2017 22:07 # fc-zenit
    В дедлайн его Челси купит. Инфа сотка.

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  2. mr-s1n1st3r 18.08.2017 22:00 # mr-s1n1st3r
    забирайте этого топаря(

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