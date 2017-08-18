Алекс Сандро отказался от перехода в "Челси"

Исполнительный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил, что левый защитник Алекс Сандро отказался от варианта с "Челси".

Этим летом чемпионы Премьер-Лиги сделали как минимум два предложения о покупке Сандро, но оба раза получили отказ. По слухам, на "Стэмфорд Бридж" надеялись, что сам Алекс поспособствует сделке, попросив "Ювентус" о трансфере.



Однако 26-летний бразилец не заинтересован в отъезде из Турина. Таким образом, "Челси" упускает еще одну свою трансферную цель.



"Он (Сандро) сказал, что хочет остаться здесь, поэтому мы вернули предложения прямо туда, откуда они поступили", — сообщил Маротта.



Добавим, что в данный момент у главного тренера "синих" Антонио Конте практически нет альтернативы Маркосу Алонсо на левом фланге. Ожидается, что в остатке трансферного окна "Челси" будет преследовать другие цели, среди которых, как утверждает Evening Standard, значатся Данни Роуз из "Тоттенхэма" и Райан Бертран из "Саутгемптона".