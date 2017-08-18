Алекс Сандро отказался от перехода в "Челси"

Алекс Сандро Исполнительный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил, что левый защитник Алекс Сандро отказался от варианта с "Челси".

Этим летом чемпионы Премьер-Лиги сделали как минимум два предложения о покупке Сандро, но оба раза получили отказ. По слухам, на "Стэмфорд Бридж" надеялись, что сам Алекс поспособствует сделке, попросив "Ювентус" о трансфере.

Однако 26-летний бразилец не заинтересован в отъезде из Турина. Таким образом, "Челси" упускает еще одну свою трансферную цель.

"Он (Сандро) сказал, что хочет остаться здесь, поэтому мы вернули предложения прямо туда, откуда они поступили", — сообщил Маротта.

Добавим, что в данный момент у главного тренера "синих" Антонио Конте практически нет альтернативы Маркосу Алонсо на левом фланге. Ожидается, что в остатке трансферного окна "Челси" будет преследовать другие цели, среди которых, как утверждает Evening Standard, значатся Данни Роуз из "Тоттенхэма" и Райан Бертран из "Саутгемптона".


Метки Сандро, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1016

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Последние комментарии:




  1. mr-s1n1st3r 18.08.2017 22:10 # mr-s1n1st3r
    без остановки...

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  2. ganinilyha 18.08.2017 21:49 # ganinilyha
    Дракслера нам плез

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  3. psycho1 18.08.2017 21:47 # psycho1
    Ну а кто из хороших игроков согласился бы? Пока во главе эта истеричная тряпка рассылающая смски - никто в своём уме не пойдёт гробить себе карьеру.

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  4. andros13 18.08.2017 21:38 # andros13
    ахахахахах
    ахахахахахаха
    ахахахаххахахахаха

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  5. mixmaster 18.08.2017 21:26 # mixmaster
    кто еще не окропил челси?
    поэтому мы вернули предложения прямо туда, откуда они поступили -- из клоаки", — сообщил Маротта.

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  6. marcos-alonso 18.08.2017 21:22 # marcos-alonso
    Кто-то всерьёз рассчитывал на то, что бразильская девочка александра не побоится конкуренции с лучшим левым вингбэком апл? Фи, трус и бичара.

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  7. osprey 18.08.2017 21:21 # osprey
    Ахахахахахахаха
    Этим летом не было дня чтобы на синюю помойку chelsеа не справили нужду

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  8. fc-zenit 18.08.2017 21:20 # fc-zenit
    Да за такие деньги можно на Марсело замахнутся, ну или на худой конец Алаба.

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  9. chebrec 18.08.2017 21:18 # chebrec
    печальбеда

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  10. role-playin 18.08.2017 21:02 # role-playin
    За те деньги, которые назывались, и не нужен был. Оформляйте воспитанника легенду лучше за 35.

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  11. farot 18.08.2017 21:01 # farot
    Алонсо >

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