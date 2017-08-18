Алекс Сандро отказался от перехода в "Челси"
Исполнительный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил, что левый защитник Алекс Сандро отказался от варианта с "Челси".
Этим летом чемпионы Премьер-Лиги сделали как минимум два предложения о покупке Сандро, но оба раза получили отказ. По слухам, на "Стэмфорд Бридж" надеялись, что сам Алекс поспособствует сделке, попросив "Ювентус" о трансфере.
Однако 26-летний бразилец не заинтересован в отъезде из Турина. Таким образом, "Челси" упускает еще одну свою трансферную цель.
"Он (Сандро) сказал, что хочет остаться здесь, поэтому мы вернули предложения прямо туда, откуда они поступили", — сообщил Маротта.
Добавим, что в данный момент у главного тренера "синих" Антонио Конте практически нет альтернативы Маркосу Алонсо на левом фланге. Ожидается, что в остатке трансферного окна "Челси" будет преследовать другие цели, среди которых, как утверждает Evening Standard, значатся Данни Роуз из "Тоттенхэма" и Райан Бертран из "Саутгемптона".
18.08.2017 21:00
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без остановки...
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Дракслера нам плез
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Ну а кто из хороших игроков согласился бы? Пока во главе эта истеричная тряпка рассылающая смски - никто в своём уме не пойдёт гробить себе карьеру.
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ахахахахах
ахахахахахаха
ахахахаххахахахаха
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кто еще не окропил челси?
поэтому мы вернули предложения прямо туда, откуда они поступили -- из клоаки", — сообщил Маротта.
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Кто-то всерьёз рассчитывал на то, что бразильская девочка александра не побоится конкуренции с лучшим левым вингбэком апл? Фи, трус и бичара.
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Ахахахахахахаха
Этим летом не было дня чтобы на синюю помойку chelsеа не справили нужду
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Да за такие деньги можно на Марсело замахнутся, ну или на худой конец Алаба.
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печальбеда
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За те деньги, которые назывались, и не нужен был. Оформляйте воспитанника легенду лучше за 35.
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Алонсо >
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