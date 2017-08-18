"Арсенал" продал Габриэля Паулисту в "Валенсию"

"Арсенал" продал своего защитника Габриэля Паулисту в "Валенсии" по сделке, оцениваемой в 10 миллионов фунтов.

Приобретенный у "Вильярреала" в январе 2015 защитник так и не смог адаптироваться к английскому футболу. Неуверенная игра и грубые ошибки сделали Габриэля завсегдатаем лавки запасных.



За два с половиной года в Северном Лондоне Паулиста провел 64 матча, став двукратным обладаем Кубка Англии. Но сейчас Габриэль решил разорвать отношения с "Арсеналом" и вернуться в испанскую Ла Лигу.



Таким образом, сегодня 26-летний бразилец заключил с "Валенсией" контракт до июня 2022, в котором прописаны отступные в размере 80 млн. евро (73 млн. фунтов).