"Арсенал" продал Габриэля Паулисту в "Валенсию"
"Арсенал" продал своего защитника Габриэля Паулисту в "Валенсии" по сделке, оцениваемой в 10 миллионов фунтов.
Приобретенный у "Вильярреала" в январе 2015 защитник так и не смог адаптироваться к английскому футболу. Неуверенная игра и грубые ошибки сделали Габриэля завсегдатаем лавки запасных.
За два с половиной года в Северном Лондоне Паулиста провел 64 матча, став двукратным обладаем Кубка Англии. Но сейчас Габриэль решил разорвать отношения с "Арсеналом" и вернуться в испанскую Ла Лигу.
Таким образом, сегодня 26-летний бразилец заключил с "Валенсией" контракт до июня 2022, в котором прописаны отступные в размере 80 млн. евро (73 млн. фунтов).
18.08.2017 20:15
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Отступные 80 миллионов евро.........нынешние цены поражают)
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