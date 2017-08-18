"Тоттенхэм" приобрел Давинсона Санчеса
"Тоттенхэм" официально объявил приобретении центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса. Сделка оценивается в 42 миллиона фунтов, включая бонусы.
Лишь накануне издание The Independent сообщило, что "шпоры" достигли принципиальной договоренности относительно трансфера 21-летнего колумбийца, но сторонам еще предстоит согласовать график платежей.
Спустя сутки все формальности была улажены, и сегодня Санчес, интерес к которому также приписывали "Реалу", "Барселоне" и "Челси", заключил с лондонским клубом контракт до 2023 года.
Таким образом, Давинсон, которому еще остается пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу в Англии, становится первым новичком команды Маурисио Почеттино этим летом — но, как ожидается, не последним.
"Я бы хотел поблагодарить тренера, руководство, игроков и фанатов "Аякса". Это отличный переход для меня, и я отправляюсь развивать свою карьеру".
"Я в большом восторге от перехода в такой знаменитый клуб, как "Тоттенхэм". Я предвкушаю совместную работу с Маурисио Почеттино и игроками и знакомство с каждым там", — сообщил Санчес.
Добавим, что в клубе из Амстердама Давинсон провел всего один сезон после перехода из "Атлетико "Насьональ", приняв участие в 47 матчах и забил семь голов. Среди прочих, Давинсон сыграл и против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.
18.08.2017 20:00
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Последние комментарии:
а по роже и не скажешь, что ему 21.
Судя по морщинам - минимум ровесник Это'О
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Нигер нонейм по цене дороже чем вертонген и алдерперельд вместе взятые ещё и пакету придётся учить его игре в обороне.
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Этот нигер лютый привозила
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годнота.
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Можно было бы написать в заглавии просто Санчеса и на фото довольную мину покета, больше собрали бы.
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А тем временем Матуиди переходит в Юве за 20 млн которые будут оплачены в течении 3х лет
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нормас усиление, тут еще один на подходе.
#thfc have reached a verbal agreement with Estudiantes to sign centre-back Juan Foyth on a five year-deal. [@CLMerlo]
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кееееееееееек.
Леви, небось, сам охуел от суммы
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