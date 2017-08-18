"Тоттенхэм" приобрел Давинсона Санчеса

Давинсон Санчес "Тоттенхэм" официально объявил приобретении центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса. Сделка оценивается в 42 миллиона фунтов, включая бонусы.

Лишь накануне издание The Independent сообщило, что "шпоры" достигли принципиальной договоренности относительно трансфера 21-летнего колумбийца, но сторонам еще предстоит согласовать график платежей.

Спустя сутки все формальности была улажены, и сегодня Санчес, интерес к которому также приписывали "Реалу", "Барселоне" и "Челси", заключил с лондонским клубом контракт до 2023 года.

Таким образом, Давинсон, которому еще остается пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу в Англии, становится первым новичком команды Маурисио Почеттино этим летом — но, как ожидается, не последним.

"Я бы хотел поблагодарить тренера, руководство, игроков и фанатов "Аякса". Это отличный переход для меня, и я отправляюсь развивать свою карьеру".

"Я в большом восторге от перехода в такой знаменитый клуб, как "Тоттенхэм". Я предвкушаю совместную работу с Маурисио Почеттино и игроками и знакомство с каждым там", — сообщил Санчес.

Добавим, что в клубе из Амстердама Давинсон провел всего один сезон после перехода из "Атлетико "Насьональ", приняв участие в 47 матчах и забил семь голов. Среди прочих, Давинсон сыграл и против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.


Метки Аякс, Санчес, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2017 20:00

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  1. farot 18.08.2017 20:30 # farot
    а по роже и не скажешь, что ему 21.
    Судя по морщинам - минимум ровесник Это'О

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  2. mata05 18.08.2017 20:30 # mata05
    Нигер нонейм по цене дороже чем вертонген и алдерперельд вместе взятые ещё и пакету придётся учить его игре в обороне.

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  3. mata05 18.08.2017 20:21 # mata05
    Этот нигер лютый привозила

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  4. budun 18.08.2017 20:19 # budun
    годнота.

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  5. gerrard08 18.08.2017 20:15 # gerrard08
    Можно было бы написать в заглавии просто Санчеса и на фото довольную мину покета, больше собрали бы.

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  6. osprey 18.08.2017 20:14 # osprey
    А тем временем Матуиди переходит в Юве за 20 млн которые будут оплачены в течении 3х лет

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  7. mdfjvnlabngmlas 18.08.2017 20:06 # mdfjvnlabngmlas
    нормас усиление, тут еще один на подходе.

    #thfc have reached a verbal agreement with Estudiantes to sign centre-back Juan Foyth on a five year-deal. [@CLMerlo]

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  8. farot 18.08.2017 20:04 # farot
    кееееееееееек.
    Леви, небось, сам охуел от суммы

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