"Тоттенхэм" приобрел Давинсона Санчеса

"Тоттенхэм" официально объявил приобретении центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса. Сделка оценивается в 42 миллиона фунтов, включая бонусы.

Лишь накануне издание The Independent сообщило, что "шпоры" достигли принципиальной договоренности относительно трансфера 21-летнего колумбийца, но сторонам еще предстоит согласовать график платежей.



Спустя сутки все формальности была улажены, и сегодня Санчес, интерес к которому также приписывали "Реалу", "Барселоне" и "Челси", заключил с лондонским клубом контракт до 2023 года.



Таким образом, Давинсон, которому еще остается пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу в Англии, становится первым новичком команды Маурисио Почеттино этим летом — но, как ожидается, не последним.



"Я бы хотел поблагодарить тренера, руководство, игроков и фанатов "Аякса". Это отличный переход для меня, и я отправляюсь развивать свою карьеру".



"Я в большом восторге от перехода в такой знаменитый клуб, как "Тоттенхэм". Я предвкушаю совместную работу с Маурисио Почеттино и игроками и знакомство с каждым там", — сообщил Санчес.



Добавим, что в клубе из Амстердама Давинсон провел всего один сезон после перехода из "Атлетико "Насьональ", приняв участие в 47 матчах и забил семь голов. Среди прочих, Давинсон сыграл и против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.