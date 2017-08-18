"Арсенал" не отпустил Мустафи в аренду в "Интер"

"Арсенал" отверг запрос "Интера" об аренде защитника Шкодрана Мустафи.

Игрок сборной Германии перебрался на "Эмирейтс" лишь в августе 2016 из "Валенсии", и многие были склонны рассматривать этот трансфер как очередную "паническую покупку" главного тренера лондонцев Арсена Венгера.



Однако проблемы конкурентов со здоровьем помогли 25-летнему игроку сборной Германии закрепиться в основе команды Венгера и принять участие в 26 матчах Премьер-Лиги.



Вместе с тем Мустафи был вынужден довольствоваться местом на лавке в матче первого тура нового сезона Премьер-Лиги против "Лестера", поскольку все еще набирает форму после отложенного отпуска из-за участия в Кубке Конфедераций со своей сборной.



Переход "канониров" на схему с тремя защитниками, выздоровление Пера Мертезакера и прогресс Роба Холдинга подарили "Интеру" надежду, что Мустафи может быть доступен для трансфера этим летом, однако "Арсенал" отказался отдать своего игрока во временное пользование.



Как сообщает Sky Sports, "Интер" не потерял интерес к Шкодрану и в скором времени может вернуться с другим предложением — уже о покупке. Для заключения сделки клубу Серии А придется выложить не менее 35 миллионов фунтов, за которые сами "канониры" приобрели Мустафи год назад.