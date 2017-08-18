Рид останется в "Вест Хэме" до 2023 года

Центральный защитник "Вест Хэма" Уинстон Рид заключил со своим клубом новый контракт на шесть лет.

Игрок сборной Новой Зеландии выступает за "молотобойцев" с 2010 года. Выезд к "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд стал 150-м для Рида в рамках Премьер-Лиги.



Уинстон остается ключевой фигурой в планах главного тренера Славена Билича, и потому "Вест Хэм" решил предоставить защитнику возможность продлить срок своего пребывания в клубе до 13 лет.



"Я очень рад. Я доволен, что мы все уладили, и я нахожусь в предвкушении нового сезона. Мне предстоит провести большое количество времени в клубе, и я рад этому", — сообщил Рид.