Рид останется в "Вест Хэме" до 2023 года
Центральный защитник "Вест Хэма" Уинстон Рид заключил со своим клубом новый контракт на шесть лет.
Игрок сборной Новой Зеландии выступает за "молотобойцев" с 2010 года. Выезд к "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд стал 150-м для Рида в рамках Премьер-Лиги.
Уинстон остается ключевой фигурой в планах главного тренера Славена Билича, и потому "Вест Хэм" решил предоставить защитнику возможность продлить срок своего пребывания в клубе до 13 лет.
"Я очень рад. Я доволен, что мы все уладили, и я нахожусь в предвкушении нового сезона. Мне предстоит провести большое количество времени в клубе, и я рад этому", — сообщил Рид.
18.08.2017 19:05
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Выезд к "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд стал 150-м для Рида
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