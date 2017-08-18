"Ливерпуль" отверг предложение "Барселоны" о покупке Коутиньо в 118 миллионов фунтов

Филиппе Коутиньо "Барселона" выдвинула новое предложение о покупке полузащитника Филиппе Коутиньо, но, как и двух предыдущих случаях, снова услышала в ответ отказ.

Напомним, с момента второго отказа успело многое произойти: владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group выпустила официальное заявление, исключив продажу Коутиньо, в ответ на что Филиппе подал прошение о трансфере.

Как стало известно Sky Sports, на сей раз испанский гранд предложил за 25-летнего бразильца 114 миллионов фунтов плюс 4 млн. в виде бонусов. Однако "Ливерпуль" остался верен себе и без раздумий ответил отказом.

Если бы "красные" согласились на это предложение, то Коутиньо смог бы стать вторым самым дорогим футболистом мира после своего друга и партнера по сборной Неймара, который ранее этим летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 198 млн. фунтов.

В отличие от Неймара, контракт Коутиньо не предусматривает отступных и вдобавок действителен еще пять лет, поэтому FSG и тренер Юрген Клопп находятся в позиции силы.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2017 18:20

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 18.08.2017 19:00 # wengerrrro
    ска Внегре прошу, умоляю 6лять оформи Дракслера, вообще покуй, просто это имя, топарь, топ покупка топ игрока, давай Внегр, я всё прощу, конечно не все, но давай.

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  2. reams 18.08.2017 18:57 # reams
    пздц цены, вообще закрыть бы ТО для абсолютно всех лиг на пару лет для профилактики

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  3. wengerrrro 18.08.2017 18:55 # wengerrrro
    на самом деле все это зае6ало, хватит англ клубам отпускать топарей, а если у дол6ае6а 5 лет по контракту, пусть отрабатывает.

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  4. ganinilyha 18.08.2017 18:53 # ganinilyha
    Челси ищет игроков? Вон Дракслер за гроши. Why not?

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  5. fc-zenit 18.08.2017 18:53 # fc-zenit
    Канониры - педики.

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  6. manutd-20champ 18.08.2017 18:51 # manutd-20champ
    колбаса будет поцами если не продадут за такое бабло этого стеклянного пенька. играет от силы 15 матчей в сезоне. у меня всё.

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  7. sher-liverpool 18.08.2017 18:49 # sher-liverpool
    Топы не продают своих лидеров,а синяя помойка щленсе продал своего лучшего пз конкуренту,ну не долбоебы ли?

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  8. shirokov15 18.08.2017 18:46 # shirokov15
    Колбасники ещё пожалеют об этом, если в итоге не продадут.

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  9. kos9k 18.08.2017 18:45 # kos9k
    Слили Суареса за 80-отказались продавать это дно за 115, кекаю

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  10. electric 18.08.2017 18:34 # electric
    обоссале опять. ну скока можна

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  11. gameboy 18.08.2017 18:33 # gameboy
    Есть адекватная колбаса?

    Почему он так ахуенен/распиарен?


    Что такого он показывал за свою карьеру? Дальние удары помню, скорость на фланге помню.

    Но разьве это стоит 118 лямов?

    У меня сразу Бэйл вспомнился, этот каждый матч в одно лицо тащил. Притом стеклом таким не был ,как Коутиньо.

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  12. fc-zenit 18.08.2017 18:31 # fc-zenit
    Надо было соглашаться.

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  13. shmit 18.08.2017 18:30 # shmit
    "Челси" сделал запрос по хавбеку "ПСЖ" Юлиану Дракслеру

    "Челси" присматривается к Юлиану Дракслеру, чьё будущее стало туманным с приходом Неймара.

    Немецкий хавбек перебрался в лигу 1 зимой 2017 года из "Вольфсбурга" за 40 миллионов евро.

    Также на игрока претендуют другие клубы АПЛ, среди которых "МЮ", "Ливерпуль" и "Арсенал".

    [Express]


    е6анало фапел чтоли читает? Только сегодня утром я ныл что наши на него внимания не обращают как уже...

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  14. daikirai 18.08.2017 18:28 # daikirai
    Настоящий тупой лгбтпуль. Их "лидер" максимум 50 стоит. Отвергать такое даже Короли не стали бы

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  15. shmit 18.08.2017 18:28 # shmit
    ХАХАХАХААХААХА ВО ДАУНЫПользователь получил предупреждение

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  16. muma 18.08.2017 18:25 # muma
    Ужас. Просто ужас. Такие клубы как МС и ПСЖ, Реал, превращают футбол в бизнес с безумными ценниками...

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  17. liverfun 18.08.2017 18:24 # liverfun
    необучаемы. пусть предлагают свои копейки лохам всяким. хотя после того как обосрутся еще в одном матче, то придется новое предложение ждать. фразу "не продается", они не воспринимают

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  18. bezviz 18.08.2017 18:24 # bezviz
    он не стоит столько, ди6илы лучше бы согласились и добавили своих лямов 40 и купили бы кейта и ввд

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  19. suru-ziy544 18.08.2017 18:23 # suru-ziy544
    Пожалеют что отказали, даже по нынешним космическим ценам он того не стоит.

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  20. spartan 18.08.2017 18:21 # spartan
    парралельная вселенная пздц.

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