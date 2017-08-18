"Ливерпуль" отверг предложение "Барселоны" о покупке Коутиньо в 118 миллионов фунтов
"Барселона" выдвинула новое предложение о покупке полузащитника Филиппе Коутиньо, но, как и двух предыдущих случаях, снова услышала в ответ отказ.
Напомним, с момента второго отказа успело многое произойти: владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group выпустила официальное заявление, исключив продажу Коутиньо, в ответ на что Филиппе подал прошение о трансфере.
Как стало известно Sky Sports, на сей раз испанский гранд предложил за 25-летнего бразильца 114 миллионов фунтов плюс 4 млн. в виде бонусов. Однако "Ливерпуль" остался верен себе и без раздумий ответил отказом.
Если бы "красные" согласились на это предложение, то Коутиньо смог бы стать вторым самым дорогим футболистом мира после своего друга и партнера по сборной Неймара, который ранее этим летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 198 млн. фунтов.
В отличие от Неймара, контракт Коутиньо не предусматривает отступных и вдобавок действителен еще пять лет, поэтому FSG и тренер Юрген Клопп находятся в позиции силы.
18.08.2017 18:20
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Последние комментарии:
ска Внегре прошу, умоляю 6лять оформи Дракслера, вообще покуй, просто это имя, топарь, топ покупка топ игрока, давай Внегр, я всё прощу, конечно не все, но давай.
(ответить)
пздц цены, вообще закрыть бы ТО для абсолютно всех лиг на пару лет для профилактики
(ответить)
на самом деле все это зае6ало, хватит англ клубам отпускать топарей, а если у дол6ае6а 5 лет по контракту, пусть отрабатывает.
(ответить)
Челси ищет игроков? Вон Дракслер за гроши. Why not?
(ответить)
Канониры - педики.
(ответить)
колбаса будет поцами если не продадут за такое бабло этого стеклянного пенька. играет от силы 15 матчей в сезоне. у меня всё.
(ответить)
Топы не продают своих лидеров,а синяя помойка щленсе продал своего лучшего пз конкуренту,ну не долбоебы ли?
(ответить)
Колбасники ещё пожалеют об этом, если в итоге не продадут.
(ответить)
Слили Суареса за 80-отказались продавать это дно за 115, кекаю
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обоссале опять. ну скока можна
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Есть адекватная колбаса?
Почему он так ахуенен/распиарен?
Что такого он показывал за свою карьеру? Дальние удары помню, скорость на фланге помню.
Но разьве это стоит 118 лямов?
У меня сразу Бэйл вспомнился, этот каждый матч в одно лицо тащил. Притом стеклом таким не был ,как Коутиньо.
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Надо было соглашаться.
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"Челси" сделал запрос по хавбеку "ПСЖ" Юлиану Дракслеру
"Челси" присматривается к Юлиану Дракслеру, чьё будущее стало туманным с приходом Неймара.
Немецкий хавбек перебрался в лигу 1 зимой 2017 года из "Вольфсбурга" за 40 миллионов евро.
Также на игрока претендуют другие клубы АПЛ, среди которых "МЮ", "Ливерпуль" и "Арсенал".
[Express]
е6анало фапел чтоли читает? Только сегодня утром я ныл что наши на него внимания не обращают как уже...
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Настоящий тупой лгбтпуль. Их "лидер" максимум 50 стоит. Отвергать такое даже Короли не стали бы
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ХАХАХАХААХААХА ВО ДАУНЫ
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Ужас. Просто ужас. Такие клубы как МС и ПСЖ, Реал, превращают футбол в бизнес с безумными ценниками...
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необучаемы. пусть предлагают свои копейки лохам всяким. хотя после того как обосрутся еще в одном матче, то придется новое предложение ждать. фразу "не продается", они не воспринимают
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он не стоит столько, ди6илы лучше бы согласились и добавили своих лямов 40 и купили бы кейта и ввд
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Пожалеют что отказали, даже по нынешним космическим ценам он того не стоит.
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парралельная вселенная пздц.
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