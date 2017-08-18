"Ливерпуль" отверг предложение "Барселоны" о покупке Коутиньо в 118 миллионов фунтов

"Барселона" выдвинула новое предложение о покупке полузащитника Филиппе Коутиньо, но, как и двух предыдущих случаях, снова услышала в ответ отказ.

Напомним, с момента второго отказа успело многое произойти: владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group выпустила официальное заявление, исключив продажу Коутиньо, в ответ на что Филиппе подал прошение о трансфере.



Как стало известно Sky Sports, на сей раз испанский гранд предложил за 25-летнего бразильца 114 миллионов фунтов плюс 4 млн. в виде бонусов. Однако "Ливерпуль" остался верен себе и без раздумий ответил отказом.



Если бы "красные" согласились на это предложение, то Коутиньо смог бы стать вторым самым дорогим футболистом мира после своего друга и партнера по сборной Неймара, который ранее этим летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 198 млн. фунтов.



В отличие от Неймара, контракт Коутиньо не предусматривает отступных и вдобавок действителен еще пять лет, поэтому FSG и тренер Юрген Клопп находятся в позиции силы.