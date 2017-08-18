Коста жалуется, что "Челси" хочет слишком много денег за него

Нападающий Диего Коста пожаловался, что "Челси" препятствует его возвращению в "Атлетико", установив слишком высокую цену для него.

На текущей неделе Коста подверг "синих" жесточайшей критике и заявил, что чувствует себя "преступником" из-за того отношения, которое демонстрирует к нему клуб.



28-летний игрок сборной Испании огорчен тем, что "Челси" препятствует его возвращению в "Атлетико", и намекает, что ему придется рассмотреть другие варианты, если два клуба не договорятся между собой.



"Я продемонстрировал, что переживаю за Атлетико" и заинтересован в том, чтобы выступать за них. Но если "Атлетико" и "Челси" не договорятся, и "Атлетико" не постарается изо всех сил, тогда я не смогу и дальше хотеть играть за клуб, который не готов приложить дополнительных усилий для приобретения меня".



"Я знаю, что они постараются, но если им все равно будет суждено заплатить запрашиваемые "Челси" деньги, то переход окажется невозможен".



"Насколько мне известно, согласившись на предложение "Атлетико", "Челси" смог бы продать меня дороже, чем купил. Можно было бы сказать, что я кое-что принес клубу во всех отношениях (спортивном и финансовом)".



"Я не знаю, сколько требует "Челси", но мой агент сказал, что "Атлетико" и близко не может приблизиться к этой сумме".



"Когда мы услышали, что Конте больше не нуждается во мне, мой агент отправился, чтобы узнать, заинтересован ли в моем возвращении "Атлетико". Конечно, благодаря той теплоте и уважению, которые я заработал там, они проявили интерес. Но они не готовы расстаться с целым состоянием. "Атлетико" — команда, которая растет с каждым годом, большая команда, но они не могут платить выдающиеся суммы денег".



"Челси" предлагал меня различным клубам, но я дал им четко понять свою позицию. Я сказал, что хотел бы самостоятельно выбрать свое направление, если не вхожу в планы тренера. Я не собираюсь разрешать им делать этот выбор, только чтобы заработать побольше денег", — сообщил Коста ESPN Brazil.