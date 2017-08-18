Антонио Конте высмеял критику Косты
Главный тренер "Челси" Антонио Конте высмеял те обвинения, которые сделал нападающий Диего Коста в его адрес на этой неделе.
Как известно, Коста по-прежнему отказывается приезжать в Лондон, но одновременно не может исполнить свою мечту по возвращению в "Атлетико". Расстроенный этой ситуацией Диего дал скандальное интервью Daily Mail, подвергнув жесточайшей критике и Конте, и клуб в целом.
На пресс-конференции в пятницу, комментируя ситуацию с Костой, итальянец лишь рассмеялся и заявил, что Диего остался для него "в прошлом".
"Это отлично. Я предпочитаю посмеяться".
"Я могу сказать вам, что каждый в "Челси" очень хорошо знает, что произошло в прошлом году с Диего. Это забавное интервью. Я не заинтересован в том, чтобы развивать эту тему. Для меня он в прошлом", — цитирует Конте Sky Sports.
18.08.2017 17:00
Просмотров: 1250
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Истерично, наиграно, нервозно
(ответить)
чот конте как довн последний рассмеялся
(ответить)
Неблагодарно, как ни крути. Абрамович тоже так же поржет, когда его уволит.
(ответить)
Эхехехехе.
Вот так же я смеюсь над всякими хейтерами Челси...
Знайте это питарки хейтеры
Эхехехе
(ответить)
целое лето без остановки льется псу на бестолковку.
сгноить его в резерве до окончания контракта, а там пусть валит в свои 32 года хоть в атмд, хоть куда...только он уже будет некому не нужен.
нахуй нам всрались те жалкие 25 млн, что кидают матрацы.
Пусть нам Гризмана за 25 млн продадут, клоуны ебаные.
(ответить)
Аве Конте
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий