Антонио Конте высмеял критику Косты

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте высмеял те обвинения, которые сделал нападающий Диего Коста в его адрес на этой неделе.

Как известно, Коста по-прежнему отказывается приезжать в Лондон, но одновременно не может исполнить свою мечту по возвращению в "Атлетико". Расстроенный этой ситуацией Диего дал скандальное интервью Daily Mail, подвергнув жесточайшей критике и Конте, и клуб в целом.

На пресс-конференции в пятницу, комментируя ситуацию с Костой, итальянец лишь рассмеялся и заявил, что Диего остался для него "в прошлом".

"Это отлично. Я предпочитаю посмеяться".

"Я могу сказать вам, что каждый в "Челси" очень хорошо знает, что произошло в прошлом году с Диего. Это забавное интервью. Я не заинтересован в том, чтобы развивать эту тему. Для меня он в прошлом", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки видео, Конте, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2017 17:00

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  1. selfish 18.08.2017 17:22 # selfish
    Истерично, наиграно, нервозно

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  2. toledo 18.08.2017 17:20 # toledo
    чот конте как довн последний рассмеялся

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  3. akadam 18.08.2017 17:12 # akadam
    Неблагодарно, как ни крути. Абрамович тоже так же поржет, когда его уволит.

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  4. edchelsea 18.08.2017 17:05 # edchelsea
    Эхехехехе.
    Вот так же я смеюсь над всякими хейтерами Челси...
    Знайте это питарки хейтеры
    Эхехехе

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  5. thegodfather 18.08.2017 17:04 # thegodfather
    целое лето без остановки льется псу на бестолковку.
    сгноить его в резерве до окончания контракта, а там пусть валит в свои 32 года хоть в атмд, хоть куда...только он уже будет некому не нужен.
    нахуй нам всрались те жалкие 25 млн, что кидают матрацы.
    Пусть нам Гризмана за 25 млн продадут, клоуны ебаные.

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  6. chebrec 18.08.2017 17:02 # chebrec
    Аве Конте

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