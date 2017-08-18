Антонио Конте высмеял критику Косты

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высмеял те обвинения, которые сделал нападающий Диего Коста в его адрес на этой неделе.

Как известно, Коста по-прежнему отказывается приезжать в Лондон, но одновременно не может исполнить свою мечту по возвращению в "Атлетико". Расстроенный этой ситуацией Диего дал скандальное интервью Daily Mail, подвергнув жесточайшей критике и Конте, и клуб в целом.



На пресс-конференции в пятницу, комментируя ситуацию с Костой, итальянец лишь рассмеялся и заявил, что Диего остался для него "в прошлом".



"Это отлично. Я предпочитаю посмеяться".



"Я могу сказать вам, что каждый в "Челси" очень хорошо знает, что произошло в прошлом году с Диего. Это забавное интервью. Я не заинтересован в том, чтобы развивать эту тему. Для меня он в прошлом", — цитирует Конте Sky Sports.



