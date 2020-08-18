Билич не уверен, купит ли "Вест Хэм" Карвалью

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич намекнул, что его клуб столкнулся с конкуренцией в борьбе за опорного полузащитника "Спортинга" Вильма Карвалью.

По информации Sky Sports, "молотобойцы" ведут переговоры по 25-летнему игроку сборной Португалии пару недель, уже сделав одно предложение, которое было отклонено.



Таким образом, чтобы не проиграть борьбу за Вильяма другим клубам, "Вест Хэму", возможно, придется выложить 40 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Карвалью в качестве отступных.



"Процессом переговоров заведует наш президент и люди, которые имеют к этому отношение. Я же целиком и полностью сосредоточен на нашем следующем матче".



"Я не знаю, состоится ли сделка. Время покажет, кто к нам придет, а кто уйдет. У других клубов тоже наступает период повышенной активности", — цитирует Билича Daily Mirror.