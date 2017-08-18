Клопп объяснил, почему игнорирует Робертсона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что игнорирует новичка Энди Робертсона, поскольку тот еще привыкает к его стилю игры.

Ожидалось, что после покупки Робертсона у "Халла" именно шотландец оккупирует левый фланг обороны "красных". Реальность оказалась гораздо более суровой для Энди: на старте сезона он даже не попадает в заявку, а на его позиции действует нестабильный Альберто Морено.



На пресс-конференции в четверг Клопп объяснил, чем вызвано такое игнорирование новичка. По словам Юргена, Энди только обживается в "Ливерпуле", но его время обязательно придет.



"Я не спрашивал у него, счастлив ли он прямо сейчас, но он хорошо прогрессирует с момента своего перехода сюда. Он отличный игрок, но ему еще рано выходить на поле с первых минут. Он только привыкает к нашему стилю".



"В любом случае ситуация много раз поменяется по ходу сезона. Я уже предупредил игроков, что нам предстоит очень длинный год, и их попадание в состав будет напрямую зависеть от работы на тренировках", - цитирует Клоппа Daily Mirror.