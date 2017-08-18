Матич ставит "Юнайтед" выше, чем "Челси"

Неманья Матич Полузащитник Неманья Матич назвал "Манчестер Юнайтед" крупнейшим клубом, за который ему довелось поиграть в своей карьере.

Несмотря на свои 29 лет, уже в дебютном матче за "красных дьяволов" против "Вест Хэма" Матич наглядно доказал, что Жозе Моуриньо ничуть не переплатил за него.

Приглашенный за 40 миллионов фунтов из "Челси" серб понимает, какие ожидания связаны с "Юнайтед". Неманья чувствует, что это самое серьезное испытание в его карьере.

"Определенно, "Манчестер Юнайтед" — крупнейший клуб, за который мне довелось играть. Каждый знает, что такое "Манчестер Юнайтед".

"Когда говоришь о "Манчестер Юнайтед", это нечто другое по сравнению со всеми остальными. "Челси" — тоже большой клуб, "Бенфика" — крупнейший клуб в Португалии, но "Манчестер" — это "Манчестер".

"Оказавшись здесь, уже в первый день я почувствовал, что люди в клубе всегда готовы прийти тебе на помощь, если ты в чем-нибудь нуждаешься, а болельщики очень важны для этого клуба".

"После каждой тренировки они стоят и ждут нас снаружи тренировочной базы, чтобы сфотографироваться, взять автограф, и я думаю, этот клуб один из крупнейших во всем мире".

"Возможно, есть два-три клуба, похожих на "Юнайтед", но "Юнайтед" совершенно точно является одним из крупнейших клубов мира", — сообщил Матич Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2599

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thierryhenry14 18.08.2017 15:41 # thierryhenry14
    Всё адекватно сказал и тут нет ни капли троллинга. Юнайтед больше Челси и это имя было всем известно как и 10 лет назад, так и 20.

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  2. anti-skvozer 18.08.2017 15:28 # anti-skvozer
    Это всё похой. Главное, что у него стата падает с каждым сезоном. И вапче челсей бизнес машина.

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  3. knvlay 18.08.2017 15:18 # knvlay
    Сердце челсе.

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  4. muaxaxaxa 18.08.2017 15:11 # muaxaxaxa
    on ne mog ckazatb tak eto perevedcik bredit (с) кокойто пенс

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  5. bushido 18.08.2017 14:59 # bushido
    норм его бомбануло, что из-за его тугодумия его решили списать и заменить на молодого и атлетичного нигера.

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  6. largo-winch 18.08.2017 14:52 # largo-winch
    Челсей надо очистить свою карму в Лиге 4

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  7. psycho1 18.08.2017 14:46 # psycho1
    Долго это обоссывание пенсов будет продолжаться? Когда уже парика вышвынут? За одно лето так испортить репутацию клуба, это постараться надо.

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  8. sexan 18.08.2017 14:46 # sexan
    Ну ясен хуй, что Ман Ю крупнее. С этим только дауны могут поспорить, да и то вряд ли.

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  9. narcot 18.08.2017 14:45 # narcot
    как бы он не ссал на chelsea, всё же синяя помойка > голубая помойка City

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  10. kara-balapan 18.08.2017 14:37 # kara-balapan
    сперва Коста напсикал на членси, теперь Матич. Осталось только Азару обоссать эту синюю помойку!

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  11. c-h-e-l-s-e-a95 18.08.2017 14:33 # c-h-e-l-s-e-a95
    on ne mog ckazatb tak eto perevedcik bredit

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  12. shimane 18.08.2017 14:27 # shimane
    лигендарный линул так линул на обоссышей, устанете сушиться

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  13. kinan-afc 18.08.2017 14:23 # kinan-afc
    Обдал уриной пенсов на изичах. Учитесь, манки.

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  14. arsenverim 18.08.2017 14:21 # arsenverim
    Ничего нового, опять челсе обоссали

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  15. budun 18.08.2017 14:16 # budun
    Диспетчер Челсе.

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  16. mancunia-planet 18.08.2017 14:16 # mancunia-planet
    пенсы лохи, он это хотел сказать... даже в своем городе далеко не первый клуб. крохотные

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  17. mdfjvnlabngmlas 18.08.2017 14:13 # mdfjvnlabngmlas
    легенда челсе.

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  18. sterling07 18.08.2017 14:05 # sterling07
    Manchesterские клубы всегда были больше и успешнее, не думаю что когда-нибудь жалкие попытки синей помойки chelsea дойти до их уровня обвенчатся успехом в любом плане

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  19. selfish 18.08.2017 14:05 # selfish
    Просто храни

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  20. toledo 18.08.2017 14:04 # toledo
    боже, обоссал челси в каждой фразе, в каждом слове, в каждой буквочке.

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