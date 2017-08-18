Матич ставит "Юнайтед" выше, чем "Челси"
Полузащитник Неманья Матич назвал "Манчестер Юнайтед" крупнейшим клубом, за который ему довелось поиграть в своей карьере.
Несмотря на свои 29 лет, уже в дебютном матче за "красных дьяволов" против "Вест Хэма" Матич наглядно доказал, что Жозе Моуриньо ничуть не переплатил за него.
Приглашенный за 40 миллионов фунтов из "Челси" серб понимает, какие ожидания связаны с "Юнайтед". Неманья чувствует, что это самое серьезное испытание в его карьере.
"Определенно, "Манчестер Юнайтед" — крупнейший клуб, за который мне довелось играть. Каждый знает, что такое "Манчестер Юнайтед".
"Когда говоришь о "Манчестер Юнайтед", это нечто другое по сравнению со всеми остальными. "Челси" — тоже большой клуб, "Бенфика" — крупнейший клуб в Португалии, но "Манчестер" — это "Манчестер".
"Оказавшись здесь, уже в первый день я почувствовал, что люди в клубе всегда готовы прийти тебе на помощь, если ты в чем-нибудь нуждаешься, а болельщики очень важны для этого клуба".
"После каждой тренировки они стоят и ждут нас снаружи тренировочной базы, чтобы сфотографироваться, взять автограф, и я думаю, этот клуб один из крупнейших во всем мире".
"Возможно, есть два-три клуба, похожих на "Юнайтед", но "Юнайтед" совершенно точно является одним из крупнейших клубов мира", — сообщил Матич Sky Sports.
18.08.2017 14:00
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Последние комментарии:
Всё адекватно сказал и тут нет ни капли троллинга. Юнайтед больше Челси и это имя было всем известно как и 10 лет назад, так и 20.
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Это всё похой. Главное, что у него стата падает с каждым сезоном. И вапче челсей бизнес машина.
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Сердце челсе.
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on ne mog ckazatb tak eto perevedcik bredit (с) кокойто пенс
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норм его бомбануло, что из-за его тугодумия его решили списать и заменить на молодого и атлетичного нигера.
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Челсей надо очистить свою карму в Лиге 4
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Долго это обоссывание пенсов будет продолжаться? Когда уже парика вышвынут? За одно лето так испортить репутацию клуба, это постараться надо.
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Ну ясен хуй, что Ман Ю крупнее. С этим только дауны могут поспорить, да и то вряд ли.
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как бы он не ссал на chelsea, всё же синяя помойка > голубая помойка City
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сперва Коста напсикал на членси, теперь Матич. Осталось только Азару обоссать эту синюю помойку!
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on ne mog ckazatb tak eto perevedcik bredit
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лигендарный линул так линул на обоссышей, устанете сушиться
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Обдал уриной пенсов на изичах. Учитесь, манки.
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Ничего нового, опять челсе обоссали
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Диспетчер Челсе.
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пенсы лохи, он это хотел сказать... даже в своем городе далеко не первый клуб. крохотные
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легенда челсе.
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Manchesterские клубы всегда были больше и успешнее, не думаю что когда-нибудь жалкие попытки синей помойки chelsea дойти до их уровня обвенчатся успехом в любом плане
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Просто храни
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боже, обоссал челси в каждой фразе, в каждом слове, в каждой буквочке.
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