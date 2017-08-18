Матич ставит "Юнайтед" выше, чем "Челси"

Полузащитник Неманья Матич назвал "Манчестер Юнайтед" крупнейшим клубом, за который ему довелось поиграть в своей карьере.

Несмотря на свои 29 лет, уже в дебютном матче за "красных дьяволов" против "Вест Хэма" Матич наглядно доказал, что Жозе Моуриньо ничуть не переплатил за него.



Приглашенный за 40 миллионов фунтов из "Челси" серб понимает, какие ожидания связаны с "Юнайтед". Неманья чувствует, что это самое серьезное испытание в его карьере.



"Определенно, "Манчестер Юнайтед" — крупнейший клуб, за который мне довелось играть. Каждый знает, что такое "Манчестер Юнайтед".



"Когда говоришь о "Манчестер Юнайтед", это нечто другое по сравнению со всеми остальными. "Челси" — тоже большой клуб, "Бенфика" — крупнейший клуб в Португалии, но "Манчестер" — это "Манчестер".



"Оказавшись здесь, уже в первый день я почувствовал, что люди в клубе всегда готовы прийти тебе на помощь, если ты в чем-нибудь нуждаешься, а болельщики очень важны для этого клуба".



"После каждой тренировки они стоят и ждут нас снаружи тренировочной базы, чтобы сфотографироваться, взять автограф, и я думаю, этот клуб один из крупнейших во всем мире".



"Возможно, есть два-три клуба, похожих на "Юнайтед", но "Юнайтед" совершенно точно является одним из крупнейших клубов мира", — сообщил Матич Sky Sports.