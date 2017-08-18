Клопп приравнивает "Ливерпуль" к "Барселоне"

Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не понимает, почему игроки наподобие Филиппе Коутиньо вообще порываются покинуть мерсисайдский клуб.

Ожидается, что перед завершением трансферного окна "Барселона" выдвинет третье предложение о покупке Коутиньо, который по-прежнему восстанавливается от травмы спины, но рассчитывает осуществить трансфер.

Накануне эта тема вновь всплыла на пресс-конференции Клоппа, который признал: играть без Коутиньо – совсем не круто. Вдобавок Юрген не понимает, почему бразилец вообще порывается покинуть "Ливерпуль".

"Вы думаете, меня интересуют проблемы "Барселоны" или любого другого клуба? Нет, это совершенно не так. Я думаю, что для каждого нашего игрока "Ливерпуль" – отличный клуб в данный период времени. Я вообще не вижу серьезных оснований, по которым игроки должны задумываться об уходе отсюда".

"Каждой команде будет не хватать креативного игрока, в зависимости от его позиции и уровня футбола. Играть без Коутиньо – не слишком здорово, но я уже привык, что такие вещи случаются", - цитирует Клоппа Daily Mail.



Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 18.08.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1337

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Последние комментарии:




  1. jety 18.08.2017 13:24 # jety
    Клоппа уволить. Ливерпуль ТОП, Барселона клоп.

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  2. electric 18.08.2017 13:18 # electric
    два топа - они и в африке два топа

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  3. dnb 18.08.2017 13:07 # dnb
    Оба днища

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  4. wengerrrro 18.08.2017 13:05 # wengerrrro
    ну да, барса щас то ещё дерьмище

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  5. kos9k 18.08.2017 13:04 # kos9k
    ну если судить по этому ТО-да, два дна))

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  6. awesome-dude 18.08.2017 13:03 # awesome-dude
    Совсем не круто

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