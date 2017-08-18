Клопп приравнивает "Ливерпуль" к "Барселоне"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не понимает, почему игроки наподобие Филиппе Коутиньо вообще порываются покинуть мерсисайдский клуб.
Ожидается, что перед завершением трансферного окна "Барселона" выдвинет третье предложение о покупке Коутиньо, который по-прежнему восстанавливается от травмы спины, но рассчитывает осуществить трансфер.
Накануне эта тема вновь всплыла на пресс-конференции Клоппа, который признал: играть без Коутиньо – совсем не круто. Вдобавок Юрген не понимает, почему бразилец вообще порывается покинуть "Ливерпуль".
"Вы думаете, меня интересуют проблемы "Барселоны" или любого другого клуба? Нет, это совершенно не так. Я думаю, что для каждого нашего игрока "Ливерпуль" – отличный клуб в данный период времени. Я вообще не вижу серьезных оснований, по которым игроки должны задумываться об уходе отсюда".
"Каждой команде будет не хватать креативного игрока, в зависимости от его позиции и уровня футбола. Играть без Коутиньо – не слишком здорово, но я уже привык, что такие вещи случаются", - цитирует Клоппа Daily Mail.
18.08.2017 13:00
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Последние комментарии:
Клоппа уволить. Ливерпуль ТОП, Барселона клоп.
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два топа - они и в африке два топа
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Оба днища
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ну да, барса щас то ещё дерьмище
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ну если судить по этому ТО-да, два дна))
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Совсем не круто
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