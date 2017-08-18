Фернандес: "Переговоры по Коутиньо идут"

Филиппе Коутиньо Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес объявил, что его клуб общается с "Ливерпулем" относительно трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо.

Лишь накануне главный тренер "красных" Юрген Клопп сообщил, что ситуация с Коутиньо остается прежней, и "Ливерпуль" не ведет никаких переговоров с "Барселоной".

Однако Фернандес, чей клуб сделал уже два предложения о покупке Филиппе, утверждает обратное. По его словам, "Ливерпуль" согласился начать диалог о трансфере 25-летнего бразильца. То же самое касается и другой трансферной цели каталонцев в лице Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии".

"Мы ведем переговоры, и это правда. При всем уважении к обоим клубам, вполне логично, что процесс переговоров требует времени для достижения компромисса".

"У нас еще есть остаются дни, и мы бы хотели преуспеть в своих начинаниях. Это правда, что переговоры ведутся, и я признаю, что есть два игрока, которых мы бы хотели пригласить сюда", — цитирует Фернандеса Sky Sports.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Фернандес

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2017 12:25

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  1. mancunia-planet 18.08.2017 12:33 # mancunia-planet
    Барса рискует купить такое дорогое стекло

    п.с. ща очкарик скажет что ничего не происходит и Коут не продается, и нифига об этом не знает)

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  2. largo-winch 18.08.2017 12:32 # largo-winch
    Пашли накуй! Заепали уже! Не продайотся Коутинь!Ё

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  3. manutd-20champ 18.08.2017 12:26 # manutd-20champ
    до 31 августа

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