Светская хроника за пятницу

"Барселона" будет сражаться за Филиппе Коутиньо. "Реал" сделает предложение по Давиду Де Хеа. Эден Азар и Тьемуэ Бакайоко покинули лазарет "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес признал, что его клубу будет "сложно" приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (Liverpool Echo)



"Барселона" будет "сражаться" за Коутиньо до самого закрытия трансферного окна. (The Telegraph)



"Реал" еще вернется за голкипером "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа этим летом, предложив за соотечественника 46 миллионов фунтов. (The Sun)



ПСЖ сохраняет интерес к полузащитнику "Монако" Фабиньо, ранее на которого претендовал "Юнайтед". (L'Equipe)



"Юнайтед" не теряет надежд приобрести вингера "Интера" Ивана Перишича. (Daily Mirror)



"Атлетико" готов заплатить за нападающего Диего Косту только 30 млн. фунтов, но "Челси" хочет 50 млн. (The Sun)



"Вест Бромвич" затребовал у "Сити" 35 млн. фунтов за защитника Джонни Эванса. (The Sun)



Отчаявшись переманить Алексиса Санчеса из "Арсенала", "Сити" переключился на плеймейкера "Челси" Эдена Азара. (Daily Express)



"Арсенал" отверг предложение "Депортиво" в 12 млн. фунтов о покупке нападающего Лукаса Переса. (ESPN)



"Интер" хочет арендовать защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. (Sky Sport Italia)



Защитник "Тоттенхэма" Кевин Виммер договаривается о переходе в "Вест Бромвич". (The Telegraph)



В услугах Виммера также заинтересован "Стоук". (Stoke Sentinel)



"Ньюкасл" готов заплатить 13 млн. фунтов за нападающего "Интера" Стевана Йоветича, однако сам игрок не хочет возвращаться в Англию, где у него не получилось проявить себя в "Сити". (TuttoMercatoWeb)



"Вест Хэм" готов выслушать предложения по полузащитнику Роберту Снодграссу. (Sky Sports)



"Суонси" сделал запрос насчет полузащитника "Халла" Сэма Клукаса. (Sky Sports)







Другое



"Ньюкасл" провел открытую тренировку на "Сент Джеймс Парк" на глазах 5 тыс. своих болельщиков. (Daily Mail)



Полузащитнику "Эвертона" Россу Баркли может потребоваться операция, которая выведет его из строя на три месяца. (talkSPORT)



Полузащитники Эден Азар и Тьемуэ Бакайоко сыграли за "Челси" в секретном товарищеском матче против команды U-20 "Куинз Парк Рейнджерс". "Синие" победили 8:0. (The Sun)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт собирается посетить четыре матча Премьер-Лиги в течение 72 часов. (Daily Mail)



Из-за ограничений, связанных с безопасностью, на "Уэмбли" во время воскресного матча между "Тоттенхэмом" и "Челси" будет 20 тыс. свободных мест. (Sky Sports)



Японский клуб "Виссел Кобе" готов предложить работу экс-тренеру "Юнайтед" Луи Ван Галю. (ESPN)



Нигерийский бизнесмен Алико Данготе, богатейший человек Африки, хочет купить "Арсенал" и уволить Арсена Венгера. (Daily Mail)



Экс-голкипер "Барселоны" и "Юнайтед" Виктор Вальдес завершил игровую карьеру, чтобы стать телевизионный продюсером. (Mundo Deportivo)



Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди сообщила, что 17 из 20 клубов Премьер-Лиги поддерживают идею закрывать трансферное окно до старта сезона. (Evening Standard)



Футбольный фанат собрал из деталей Lego стадионы 66 из 92 профессиональных клубов Англии, планируя закончить и остальные. (The Sun)