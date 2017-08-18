"Эвертон" готов арендовать Диего Косту
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что открыт к идее арендовать опального нападающего "Челси" Диего Косту.
Только накануне Коста подтвердил, что уже определился с местом продолжения карьеры: испанец хочет непременно вернуться в "Атлетико". В тот же день Куман признался, что разыскивает еще одного игрока в линию атаки.
Когда у Рональда уточнили, может ли стать этим новичком 28-летний Коста, голландец ответил одобрительно. Смущает Рональда только одно – отсутствие Лиги Чемпионов.
"Конечно, мы хотим подписывать игроков на перспективу, но если вам подкидывают такой вариант, то почему бы и нет? В конце концов аренду можно согласовать на полгода, год или даже два".
"Проблема в том, что нам нужно выбрать между зрелым игроком и молодым, но подающим большие надежды. У нас есть ресурсы, чтобы заманить топ-исполнителя, но мы не участвуем в Лиге Чемпионов – иногда это оказывается решающим фактором", - цитирует Кумана The Independent.
18.08.2017 11:00
Просмотров: 1123
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
жаль против Челси не сыграет в таком случае
(ответить)
Это перебор. И этого не случится.
(ответить)
Если случиться трансфер, то я не удивлюсь, что по итогам сезона Эвертон будет близок или попадёт в 4-ку
(ответить)
арендовать анального нападающего "Челси" Диего Косту. исправьте админы у вас опечатка
(ответить)
Супер варик и для тех, и для других, и для Атлетико, и для Косты.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий