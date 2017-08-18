"Эвертон" готов арендовать Диего Косту

Диего Коста Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что открыт к идее арендовать опального нападающего "Челси" Диего Косту.

Только накануне Коста подтвердил, что уже определился с местом продолжения карьеры: испанец хочет непременно вернуться в "Атлетико". В тот же день Куман признался, что разыскивает еще одного игрока в линию атаки.

Когда у Рональда уточнили, может ли стать этим новичком 28-летний Коста, голландец ответил одобрительно. Смущает Рональда только одно – отсутствие Лиги Чемпионов.

"Конечно, мы хотим подписывать игроков на перспективу, но если вам подкидывают такой вариант, то почему бы и нет? В конце концов аренду можно согласовать на полгода, год или даже два".

"Проблема в том, что нам нужно выбрать между зрелым игроком и молодым, но подающим большие надежды. У нас есть ресурсы, чтобы заманить топ-исполнителя, но мы не участвуем в Лиге Чемпионов – иногда это оказывается решающим фактором", - цитирует Кумана The Independent.



Метки Коста, Челси, Эертон

Автор foxmcfc   

Дата 18.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1123

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 18.08.2017 12:00 # mancunia-planet
    жаль против Челси не сыграет в таком случае

    (ответить)

  2. nikas 18.08.2017 11:43 # nikas
    Это перебор. И этого не случится.

    (ответить)

  3. royal-arsenal 18.08.2017 11:43 # royal-arsenal
    Если случиться трансфер, то я не удивлюсь, что по итогам сезона Эвертон будет близок или попадёт в 4-ку

    (ответить)

  4. billy-milligan 18.08.2017 11:05 # billy-milligan
    арендовать анального нападающего "Челси" Диего Косту. исправьте админы у вас опечатка

    (ответить)

  5. thespur 18.08.2017 11:04 # thespur
    Супер варик и для тех, и для других, и для Атлетико, и для Косты.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: