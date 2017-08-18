"Эвертон" готов арендовать Диего Косту

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что открыт к идее арендовать опального нападающего "Челси" Диего Косту.

Только накануне Коста подтвердил, что уже определился с местом продолжения карьеры: испанец хочет непременно вернуться в "Атлетико". В тот же день Куман признался, что разыскивает еще одного игрока в линию атаки.



Когда у Рональда уточнили, может ли стать этим новичком 28-летний Коста, голландец ответил одобрительно. Смущает Рональда только одно – отсутствие Лиги Чемпионов.



"Конечно, мы хотим подписывать игроков на перспективу, но если вам подкидывают такой вариант, то почему бы и нет? В конце концов аренду можно согласовать на полгода, год или даже два".



"Проблема в том, что нам нужно выбрать между зрелым игроком и молодым, но подающим большие надежды. У нас есть ресурсы, чтобы заманить топ-исполнителя, но мы не участвуем в Лиге Чемпионов – иногда это оказывается решающим фактором", - цитирует Кумана The Independent.