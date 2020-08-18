"Сити" улучшит предложение по Эвансу

"Манчестер Сити" готов улучшить предложение о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса и расстаться с суммой в 22 миллиона фунтов ради воспитанника "Манчестер Юнайтед".

На этой неделе клуб с "Этихад" неожиданно вышел на своих коллег из "Вест Бромвича", предложив 18 миллионов фунтов за Эванса. Дрозды немедленно ответили отказом, однако теперь "Сити" существенно улучшит условия сделки.



Как сообщает Daily Mirror, "горожане" готовы потратить 22 миллиона фунтов на покупку защитника и удвоить жалование 29-летнего Джонни. Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола рассматривает Эванса на замену Эльякиму Мангала, который в ближайшее время будет продан в "Интер".



29-летний североирландец позволит клубу частично решить проблему с доморощенными игроками, чтобы соответствовать регламенту Премьер-Лиги и УЕФА. Самого Джонни смущают лишь два обстоятельства: его связь с "Манчестер Юнайтед" и стабильная игровая практика на "Хоторнс", о которой в "Сити" он будет только мечтать.